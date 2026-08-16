Perros desfilan en misa por San Roque en La Paz, Bolivia, en un evento único y conmovedor

LA PAZ — El pasado domingo, las plazas de La Paz se llenaron de canes de diversas razas y tamaños, quienes asistieron junto a sus dueños a una misa celebrada en honor a San Roque, el santo protector de los perros. La ceremonia tuvo lugar en un templo católico, donde se leyó una lista con los nombres de numerosas mascotas y sus respectivos dueños, incluyendo recuerdos de aquellos que ya han partido.

El sacerdote Sandro Arana destacó la importancia de los animales en la vida de las personas, afirmando: "Las mascotas no sólo son fieles compañeras, alegran nuestras vidas y son parte de la familia". Durante la misa, algunos asistentes compartieron fotografías de sus perros fallecidos, añadiendo un toque de emoción al evento.

Entre los asistentes se encontraba Priscila Belmonte, quien, con lágrimas en los ojos, comentó a la prensa que en su hogar vive con 12 animales, entre ellos siete perros y cinco gatos. "Mi madre es muy católica y amante de los animales. También alimenta a los perros de la calle. Que Dios los proteja siempre", expresó.

En el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, el comandante Martín Gálvez también celebró a los perros que han acompañado a la policía en diversas situaciones, agradeciendo su lealtad y dedicación. Como reconocimiento, se les proporcionó alimento especial y nuevas casas.

El ambiente festivo se hizo notar en las plazas, donde muchos dueños presumían de sus perros, que lucían elegantes trajes y coloridos atuendos, todos sujetos con correas. No faltaron aquellos que se mostraban competitivos, buscando impresionar a otros canes.

La alcaldía de La Paz organizó un "show de talentos" y un concurso de perros, fomentando la diversión y el espíritu comunitario en este evento singular. Instituciones de salud pública aprovecharon la ocasión para promover la vacunación y concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas, subrayando la importancia del cuidado y bienestar de los animales.

Durante su homilía, el sacerdote Sandro Arana recordó la historia de San Roque, un peregrino francés del siglo XIV que dedicó su vida a ayudar a los enfermos de peste en Italia y que, al caer enfermo, fue asistido por un perro que le traía pan y le lamía las heridas. Esta conexión con los animales es lo que ha llevado a que San Roque sea venerado como el santo de los perros.

Además, la festividad de San Roque también se celebró en Tarija, donde el santo fue sacado en procesión por las calles, acompañando a autoridades y danzarines, marcando un día festivo significativo en la región.