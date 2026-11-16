Países europeos proyectan un centro en Ruanda para migrantes rechazados y buscan disuadir llegadas

VIENA (AP) — Un grupo de países europeos anunció el lunes su intención de establecer un "centro de retorno" en Ruanda, donde podrían ser enviados solicitantes de asilo que hayan visto rechazadas sus solicitudes. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Unión Europea para endurecer las normativas migratorias, reducir el número de solicitantes de asilo y aumentar las deportaciones de aquellos migrantes que no tienen derecho a permanecer en el continente.

La iniciativa, que involucra a países como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Holanda, recibió críticas inmediatas por parte de grupos de derechos humanos. Según el canciller austriaco Christian Stocker, el objetivo es establecer el primer centro en Ruanda para el próximo año. En una conferencia de prensa, Stocker estuvo acompañado por funcionarios de los otros países europeos y el ministro del Interior de Ruanda.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que esta iniciativa "cambiará las reglas del juego" en el manejo de la migración ilegal. Explicó que el plan busca desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de personas, recuperar el control de las fronteras y eliminar los incentivos para la migración irregular. Además, pronosticó que "muchos otros países europeos" se sumarán a esta estrategia.

Los detalles sobre cuántos migrantes podrían ser enviados a Ruanda no fueron precisados, pero los funcionarios destacaron el efecto disuasorio que se espera del plan. Frederiksen mencionó que "el número más importante es el que nunca veremos porque, con suerte, no iniciarán su viaje a Europa", refiriéndose a la eficacia anticipada de la medida.

Por su parte, el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, indicó que su país ofrecería una "segunda oportunidad" a quienes no puedan permanecer en Europa. Aseguró que los migrantes tendrán la opción de regresar a sus países de origen, integrarse en la sociedad ruandesa o reubicarse en otro destino donde tengan derecho a residir.

En cuanto a la garantía de los derechos humanos de los refugiados en Ruanda, Biruta mencionó que se incorporarán organizaciones como la agencia de la ONU para los refugiados y que existirá un mecanismo de supervisión independiente. Sin embargo, los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que las naciones europeas no pueden asegurar que se respeten los derechos de los migrantes en estos centros.

La investigadora de Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, criticó los planes de deportación a terceros países, afirmando que esto representa una externalización de las responsabilidades de la UE. También se cuestionó la ética de financiar un programa de deportación en un país con un historial de abusos a los derechos humanos.

El plan ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los países europeos en el trato a los migrantes y la eficacia de tales medidas en el contexto de la crisis migratoria actual. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su apoyo a la creación de centros de retorno siempre que se cumplan las normas de derechos humanos.

En resumen, la propuesta de establecer un centro de retorno en Ruanda refleja la creciente presión en Europa para adoptar políticas más estrictas en materia de migración, en un contexto donde los legisladores europeos han aprobado medidas para permitir la creación de centros fuera de la UE.