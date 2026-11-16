Wanda Nara acusa a Mauro Icardi de violencia digital tras enfrentamiento con la China Suárez

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- En medio de un fin de semana marcado por intensas disputas mediáticas con Eugenia "China" Suárez, la conductora Wanda Nara recurrió a sus redes sociales para señalar a su expareja, el futbolista Mauro Icardi, como responsable de fomentar el acoso en línea en su contra mediante el uso de "bots pagos".

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Nara realizó un contundente descargo en la plataforma X, donde aseguró que Icardi utiliza cuentas automatizadas para difundir noticias desfavorables sobre ella, su actual pareja Martín Migueles y sus hijas. Además, insinuó que existe una investigación en curso por "violencia digital" en su contra.

"Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje", indicó Nara en su publicación.

La conductora no dudó en dirigirse directamente a Icardi: "Es MÁS DIGNO PAGAR LA CUOTA DE 6 MESES DE ALIMENTOS QUE ADEUDAS y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada".

Asimismo, Nara aclaró que la causa afecta tanto a Icardi como a Suárez: "Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también". En su mensaje, también relató una situación en la que su familia fue acosada por fanáticos en un centro comercial: "Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mil fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigos. Besos", agregó.

En su mensaje final, Nara instó a Icardi a gestionar mejor sus gastos: "Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses". Además, prometió que, cuando le sea permitido, publicará las cuentas denunciadas por violencia digital.

"Que risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que 'ayudando'", concluyó.