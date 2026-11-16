El papa León XIV fue impactado por un objeto durante su visita a Perú

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El papa León XIV recibió el impacto de un objeto lanzado por un fiel durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, donde encabezó su última misa multitudinaria antes de concluir su gira por Sudamérica.

Las imágenes difundidas por el diario El Comercio muestran que el Pontífice hizo una mueca, se tomó el rostro y continuó con su recorrido. Según informó Vatican News, fue un rosario el objeto arrojado por uno de los asistentes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si sufrió alguna lesión, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los fieles suelen arrojar rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papamóvil, mientras que León XIV suele sorprender por sus rápidos reflejos para atraparlos. Incluso, después del incidente, el Papa cargó a un bebé que le acercaron los asistentes, antes de dirigirse al lugar donde presidió la celebración religiosa. Las actividades litúrgicas se desarrollaron según lo previsto.

El episodio ocurrió durante la última jornada de una gira de 12 días por Uruguay, la Argentina y Perú, país donde el Pontífice vivió durante casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad. El recorrido permitió mostrar su recuperación tras una cirugía por cáncer de pulmón y puso el foco en sus prioridades de justicia social.

Antes de llegar a la base aérea, León XIV visitó un hogar de ancianos en Callao, donde cuestionó los maltratos que recibe este grupo vulnerable. No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados, advirtió. Según informó el Vaticano, 1,5 millones de personas participaron de la misa en Las Palmas.