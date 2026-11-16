FOTO: Demolición controlada en Remedios de Escalada tras explosión que dejó un fallecido y heridos

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Justicia habilitó este lunes las tareas de demolición controlada en el lugar donde ocurrió la explosión y el posterior incendio que dejó un muerto y 30 heridos, siete de gravedad, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

Según informó Metrogas a través de un nuevo comunicado oficial, el operativo estará a cargo de "funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, para permitir la continuidad de los peritajes".

En este sentido, la Fiscalía interviniente autorizó la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde ocurrió el siniestro fatal, por lo que "las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas", según señalaron.

La fiscal a cargo tomó esta determinación luego de "una reunión mantenida este mediodía por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y Metrogas, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas", agregó la compañía distribuidora en el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.