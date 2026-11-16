Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El empresario Mario Pergolini, fundador de Vorterix, expresó su admiración por Nico Occhiato, el influencer detrás del exitoso canal de streaming Luzu TV. Durante una entrevista con Diego Leuco en el programa LAB, Pergolini reflexionó sobre su trayectoria en los medios y el impacto de Luzu en la forma de consumir contenidos.

Pergolini destacó que el auge de Luzu ha influido positivamente en su propio emprendimiento, señalando: "Yo siempre digo que Vorterix empezó a funcionar cuando empezó a tener competencia". Reconoció que la llegada de Occhiato y su equipo representa un cambio generacional en la industria: "Indudablemente, hay una generación que no lo está haciendo como alguien grande que pensó esto de una forma viniendo de los medios".

El empresario también analizó la noción de competencia en el ámbito del streaming, resaltando que Occhiato logró crear un medio que se aleja de las estructuras tradicionales. "Primero él entendió que no tenía que tener un medio, que él era streaming puro, ¿no? Lo cual era una experiencia bastante loca para ver", comentó.

Además, Pergolini se mostró sorprendido por la capacidad de Occhiato de ofrecer contenido sin interrupciones publicitarias. "A mí por supuesto el formato me interesó de entrada —lo empezamos muy temprano con nuestro programa ahí—, pero lo que más me sorprendió a mí es: 'Este hijo de puta está haciendo un contenido sin tanda', que eso es lo que yo no me imaginé que iba a haber jamás", afirmó.

El creador de Luzu TV también fue elogiado por su visión innovadora sobre el negocio del streaming. Pergolini subrayó que Occhiato comprende que el futuro no se limita solo al streaming, sino que abarca un enfoque más amplio. "También es uno de los primeros que entendió que esto es híbrido, que no es solo streaming, que nosotros ya no hacemos nada más que streaming. Porque si hacemos nada más que streaming, esto no va a funcionar muy bien. Es hacer streaming, es hacer una serie, es hacer teatro...".

Finalmente, Pergolini se refirió a la dualidad entre lo nuevo y lo viejo en los medios, sugiriendo que Occhiato debe aprender a manejar ambas realidades. "A veces, cuando le pasan cosas, le escribo y le digo: 'Esta es vieja escuela', le digo. 'Esto te pasa porque es vieja escuela y lo estás tratando como nueva escuela, ¡y no hay nueva escuela de esto!"', concluyó.