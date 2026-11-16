Tragedia en Flores: mujer fallece y su esposo resulta herido tras caída de mampostería
El hecho ocurrió en Granaderos al 400 y la víctima falleció en el Hospital Vélez Sarsfield. El hombre sufrió una fractura de cráneo.
FOTO: Tragedia en Flores: mujer fallece y su esposo resulta herido tras caída de mampostería
Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- Una mujer falleció y su esposo resultó gravemente herido debido a la caída de mampostería en una vivienda del barrio porteño de Flores. Ambos quedaron parcialmente atrapados y fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.
Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de Bomberos de la Ciudad se presentó en Granaderos al 400, donde se produjo el desmoronamiento de un alero. Los brigadistas lograron rescatar a las víctimas y el SAME determinó su traslado al centro de salud.
En el hospital, los médicos confirmaron el deceso de la mujer, mientras que su esposo había sufrido una fractura de cráneo y se encontraba internado en observación. Las condiciones de su salud se están evaluando en el centro médico.
Posteriormente al incidente, la Guardia de Auxilio acudió al lugar y llevó a cabo la demolición de la estructura que se había desprendido. Además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 22 está investigando el caso, bajo la dirección del fiscal Sttopani y la Secretaría de la doctora Aragón.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Flores?
Una mujer murió y su esposo resultó herido tras la caída de mampostería en su vivienda.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en Granaderos al 400, en el barrio de Flores, Buenos Aires.
¿Cómo se produjo el accidente?
Se produjo un desmoronamiento de un alero en la vivienda, atrapando a la pareja.
¿Cuál es el estado de salud del esposo?
El hombre presenta una fractura de cráneo y permanece internado en observación.
¿Qué acciones se tomaron tras el accidente?
La Guardia de Auxilio demolió la estructura dañada y la Fiscalía está investigando el hecho.
[Fuente: Noticias Argentinas]