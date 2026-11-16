Tragedia en Flores: mujer fallece y su esposo resulta herido tras caída de mampostería

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- Una mujer falleció y su esposo resultó gravemente herido debido a la caída de mampostería en una vivienda del barrio porteño de Flores. Ambos quedaron parcialmente atrapados y fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de Bomberos de la Ciudad se presentó en Granaderos al 400, donde se produjo el desmoronamiento de un alero. Los brigadistas lograron rescatar a las víctimas y el SAME determinó su traslado al centro de salud.

En el hospital, los médicos confirmaron el deceso de la mujer, mientras que su esposo había sufrido una fractura de cráneo y se encontraba internado en observación. Las condiciones de su salud se están evaluando en el centro médico.

Posteriormente al incidente, la Guardia de Auxilio acudió al lugar y llevó a cabo la demolición de la estructura que se había desprendido. Además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 22 está investigando el caso, bajo la dirección del fiscal Sttopani y la Secretaría de la doctora Aragón.