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Reportan fuerte tormenta con granizo en Río Cuarto y el sur de Córdoba

Oyentes de General Cabrera y Río Cuarto reportan abundante caída de granizo en los últimos minutos.

16/11/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Fuerte granizo en el sur de Córdoba.

FOTO: Fuerte granizo en el sur de Córdoba.

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  1.

    Audio. Reportan fuerte tormenta con granizo en Río Cuarto y el sur de Córdoba

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    Episodios

Una intensa tormenta, anticipada por la alerta naranja, azotó este lunes la zona de Río Cuarto y el sur de Córdoba con viento, lluvia y granizo.

El primer episodio se concentró entre las 15.05 y las 15.25. En apenas 20 minutos cayeron 32 milímetros de lluvia. Las calles comenzaron a anegarse y se registró la caída de algunos árboles, aunque sin mayores daños reportados hasta el momento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hacia el sur, en la zona de San Basilio y Adelia María, los registros superaron los 50 milímetros, también con precipitación de granizo. En la segunda tormenta de la tarde ya no se observó caída de piedra, pero la lluvia continúa intensa sobre el sur provincial.

Además, oyentes de General Cabrera también reportaron a la radio la caída de granizo y fuertes tormentas en la misma hora.

Informe de Víctor Rapetti.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una intensa tormenta afectó la zona de Río Cuarto y el sur de Córdoba con viento, lluvia y granizo.

¿Quién informó sobre la tormenta? El informe fue realizado por Víctor Rapetti.

¿Cuándo ocurrió la tormenta? La tormenta se registró este lunes, con el primer episodio entre las 15.05 y las 15.25.

¿Dónde se sintió más fuerte la tormenta? En Río Cuarto, San Basilio, Adelia María y General Cabrera.

¿Cómo fue la intensidad de la lluvia? En Río Cuarto cayeron 32 milímetros y en San Basilio y Adelia María superaron los 50 milímetros.

¿Por qué se emitió la alerta? La alerta naranja se anticipó debido a las condiciones climáticas severas esperadas.

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