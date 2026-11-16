Reportan fuerte tormenta con granizo en Río Cuarto y el sur de Córdoba

Una intensa tormenta, anticipada por la alerta naranja, azotó este lunes la zona de Río Cuarto y el sur de Córdoba con viento, lluvia y granizo.

El primer episodio se concentró entre las 15.05 y las 15.25. En apenas 20 minutos cayeron 32 milímetros de lluvia. Las calles comenzaron a anegarse y se registró la caída de algunos árboles, aunque sin mayores daños reportados hasta el momento.

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Hacia el sur, en la zona de San Basilio y Adelia María, los registros superaron los 50 milímetros, también con precipitación de granizo. En la segunda tormenta de la tarde ya no se observó caída de piedra, pero la lluvia continúa intensa sobre el sur provincial.

Además, oyentes de General Cabrera también reportaron a la radio la caída de granizo y fuertes tormentas en la misma hora.

Informe de Víctor Rapetti.