China y Uruguay refuerzan la cooperación Sur-Sur en un diálogo sobre gobernanza global

FOTO: China y Uruguay destacan el valor de la gobernanza china y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La ciudad de Montevideo fue sede de la edición uruguaya del Diálogo Global "Gobernanza de China y Desarrollo Mundial", evento organizado por China Media Group (CMG) y la Embajada de China en Uruguay. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y Shen Haixiong, presidente de CMG y viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), intervinieron mediante mensajes de video.

En la ocasión, también participaron He Fei, encargado de negocios de la Embajada de China en Uruguay; Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, la coalición gobernante; Fernando Lugris, director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y exembajador en China, y Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5.

Más de un centenar de invitados, entre ellos embajadores del Reino Unido, Rusia y Brasil acreditados en Uruguay, así como representantes de la política, el empresariado, la academia y medios uruguayos, intercambiaron opiniones sobre la experiencia china en gobernanza, las perspectivas de cooperación bilateral y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.

La vicepresidenta uruguaya manifestó: "Frente a la incertidumbre internacional, vemos el desarrollo estable de China y su continua apertura como oportunidades para todos los países. Queremos profundizar los intercambios entre partidos políticos, parlamentos y sociedades de Uruguay y China, aprender mutuamente de nuestras experiencias de gobernanza, defender el multilateralismo y promover juntos un desarrollo mundial equitativo, inclusivo y sostenible".

Por su parte, Shen repasó las conclusiones de la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, enfocándose en el fortalecimiento de la disciplina interna, la supervisión popular del Gobierno y la autorrenovación del Partido, destacando que CMG seguirá promoviendo el diálogo y los intercambios entre los pueblos.

He Fei relacionó la continuidad de las estrategias de desarrollo de China con la capacidad de sus instituciones para perfeccionarse constantemente. Además, resaltó la confianza política entre China y Uruguay y la disposición de Beijing para coordinar esfuerzos con Montevideo en áreas multilaterales.

Fernando Pereira, del Frente Amplio, abogó por un mayor diálogo entre los partidos políticos uruguayos y el PCCh, así como por la ampliación de la cooperación en sectores emergentes como la inteligencia artificial.

Los expositores coincidieron en que el ejercicio pleno de la autogobernanza del Partido refleja la voluntad del PCCh de perseverar en su autorrenovación y fortalecer su capacidad de gobierno. Además, destacaron que la experiencia de China ofrece referencias para que los países latinoamericanos exploren vías de desarrollo acordes con sus propias realidades.

Los participantes coincidieron en que la implementación del XV Plan Quinquenal de China abrirá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en comercio, inversión, energías verdes e innovación tecnológica. También resaltaron el papel de los intercambios entre medios y entre los pueblos en el fortalecimiento de la asociación estratégica integral. En el ámbito regional, abogaron por intensificar la cooperación Sur-Sur y la coordinación multilateral para afrontar desafíos globales y contribuir a una gobernanza mundial más justa y equitativa.

Durante el encuentro, se proyectaron avances de producciones de CMG como "Artesanía china" y "China en perspectiva futura", que acercaron al público a los avances de China en fabricación inteligente e innovación verde.