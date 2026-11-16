Cuánto se necesitó en octubre para criar un hijo en la Argentina, según datos del INDEC
Se difundieron los montos mensuales correspondientes al décimo mes de 2026 para cubrir los gastos de bienes, servicios y tareas de cuidado de niños y adolescentes de hasta 12 años.
16/11/2026 | 17:55Redacción Cadena 3
FOTO: El valor de la canasta de crianza de octubre: costó hasta $754.869 por hijo
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, el indicador que mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el informe oficial difundido este lunes, el monto requerido durante el décimo mes del año osciló entre los $591.320 y los $754.869, según el tramo etario.
Los valores por rango de edad en octubre de 2026
El desglose del costo mensual informado por el organismo oficial se distribuyó de la siguiente manera:
Menores de 1 año: $591.320
Niños de 1 a 3 años: $704.198
Niños de 4 a 5 años: $600.445
Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869
Qué contempla la medición
El cálculo de la canasta de crianza integra dos componentes centrales: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de infantes, niños y adolescentes (alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslado) y el costo del cuidado, que surge de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad tomando como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Lectura rápida
¿Qué datos presentó el INDEC? El INDEC presentó los valores actualizados de la canasta de crianza para octubre de 2026, que oscilan entre $591.320 y $754.869.
¿Quién elaboró el informe? El informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
¿Cuándo se publicaron los datos? Los datos fueron publicados el lunes correspondiente a octubre de 2026.
¿Dónde se aplica la canasta de crianza? La canasta de crianza se aplica en todo el territorio argentino, reflejando el costo de cuidar a niños y adolescentes.
¿Por qué es importante esta medición? Es importante porque mide el costo mensual necesario para el cuidado y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, integrando bienes y servicios esenciales.