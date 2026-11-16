Un joven cordobés creó Piedra Libre, una aplicación que alerta sobre posibles tormentas de granizo

Simón Brizuela tiene 21 años, vive en Parque Liceo (Córdoba Capital) y es ingeniero en sistemas. Creó Piedra Libre AR, una aplicación y cuenta de redes sociales que avisa con anticipación sobre posibles tormentas de granizo y que se volvió furor en las últimas semanas.

La cuenta de Instagram ya supera los 206.000 seguidores y en TikTok suma más de 40.000. Brizuela la abrió el 22 de octubre. El gran salto se produjo cuando advirtió con un video la caída de granizo en Buenos Aires: mucha gente alcanzó a proteger sus vehículos y ahí comenzó a conocerse masivamente. “Estudié todas las granizadas grandes desde 2020 hasta 2026. Analizo satélites, temperatura de las nubes, cantidad de rayos, viento y movimiento. Todo se calcula en vivo”, explicó a Cadena 3.

No es meteorólogo, pero dedicó muchas horas después del trabajo a investigar y programar un motor con lógica propia. La aplicación envía notificaciones al celular (pide permiso apenas se instala) y también publica alertas en videos.

Según el avance de la tormenta, puede avisar con hasta 30 minutos de anticipación. Los usuarios pueden reportar si cayó granizo, subir fotos y detallar el tamaño, información que ayuda a perfeccionar el sistema. También muestra rayos en vivo, alertas del Servicio Meteorológico Nacional y reportes de vecinos.

Brizuela reconoce que el granizo se mueve por “franjas” y que la precisión no es absoluta: puede caer en una cuadra y no en la de al lado. Aun así, destaca que la herramienta permite al menos guardar el auto o protegerse a tiempo.

Mientras dialogaba con Cadena 3, seguía en tiempo real tormentas que afectaban zonas de Minas Clavero, Carlos Paz, Río Cuarto, San Luis y Merlo, y alertaba sobre riesgo alto en Alta Gracia. “Hay que cuidar el auto”, resume el joven cordobés, cuya iniciativa ya es seguida por cientos de miles de personas que buscan anticiparse a las piedras.

Entrevista de Viva la Radio.