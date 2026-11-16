Un joven cordobés creó Piedra Libre, una aplicación que alerta sobre posibles tormentas de granizo
Simón Brizuela ya alcanzó más de 200.000 seguidores en redes con su aplicación que busca ayudar a los vecinos.
16/11/2026 | 17:10Redacción Cadena 3
FOTO: Granizo. (Ilustrativa)
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Viva la Radio
Simón Brizuela tiene 21 años, vive en Parque Liceo (Córdoba Capital) y es ingeniero en sistemas. Creó Piedra Libre AR, una aplicación y cuenta de redes sociales que avisa con anticipación sobre posibles tormentas de granizo y que se volvió furor en las últimas semanas.
La cuenta de Instagram ya supera los 206.000 seguidores y en TikTok suma más de 40.000. Brizuela la abrió el 22 de octubre. El gran salto se produjo cuando advirtió con un video la caída de granizo en Buenos Aires: mucha gente alcanzó a proteger sus vehículos y ahí comenzó a conocerse masivamente. “Estudié todas las granizadas grandes desde 2020 hasta 2026. Analizo satélites, temperatura de las nubes, cantidad de rayos, viento y movimiento. Todo se calcula en vivo”, explicó a Cadena 3.
No es meteorólogo, pero dedicó muchas horas después del trabajo a investigar y programar un motor con lógica propia. La aplicación envía notificaciones al celular (pide permiso apenas se instala) y también publica alertas en videos.
Según el avance de la tormenta, puede avisar con hasta 30 minutos de anticipación. Los usuarios pueden reportar si cayó granizo, subir fotos y detallar el tamaño, información que ayuda a perfeccionar el sistema. También muestra rayos en vivo, alertas del Servicio Meteorológico Nacional y reportes de vecinos.
Brizuela reconoce que el granizo se mueve por “franjas” y que la precisión no es absoluta: puede caer en una cuadra y no en la de al lado. Aun así, destaca que la herramienta permite al menos guardar el auto o protegerse a tiempo.
Mientras dialogaba con Cadena 3, seguía en tiempo real tormentas que afectaban zonas de Minas Clavero, Carlos Paz, Río Cuarto, San Luis y Merlo, y alertaba sobre riesgo alto en Alta Gracia. “Hay que cuidar el auto”, resume el joven cordobés, cuya iniciativa ya es seguida por cientos de miles de personas que buscan anticiparse a las piedras.
Entrevista de Viva la Radio.
Lectura rápida
¿Quién es Simón Brizuela? Es un ingeniero en sistemas de 21 años que vive en Parque Liceo, Córdoba Capital.
¿Qué creó? Creó la aplicación Piedra Libre AR, que avisa sobre posibles tormentas de granizo.
¿Cuándo se volvió popular? Se volvió popular tras un video sobre granizo en Buenos Aires, publicado el 22 de octubre.
¿Cómo funciona la aplicación? Envía notificaciones de tormentas y permite a los usuarios reportar granizo y subir fotos.
¿Por qué es importante? Ayuda a las personas a proteger sus vehículos y prevenir daños por granizo.