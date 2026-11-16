FOTO: Un Ford T deslumbró en La Noche de los Museos, celebrando la historia del transporte argentino

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Avenida Almafuerte, entre Uspallata y Avenida Caseros, se transformó el sábado 14 de noviembre en un punto de encuentro para familias, curiosos y aficionados a los vehículos históricos. Allí se llevó a cabo la muestra "Colectivos del ayer", que reunió varias unidades antiguas en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los vehículos exhibidos, el Ford T original, presentado por Misión Buenos Aires, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Su presencia despertó la curiosidad de quienes se acercaban para conocer su historia y descubrir los detalles de una pieza que parece detenida en el tiempo. Los más chicos pedían tocar la bocina y sacarse fotografías, mientras que las familias aprovecharon la oportunidad para compartir una experiencia diferente y conocer cómo se gestó el inicio del transporte público de pasajeros en épocas pasadas.

Para los aficionados a los automóviles clásicos y, especialmente, para los amantes de los colectivos antiguos, el Ford T representó una auténtica reliquia. Su estado de conservación y su valor histórico despertaron admiración entre los visitantes, que encontraron en este vehículo un testimonio de los primeros pasos de una actividad fundamental para el desarrollo de las ciudades y la conexión entre las comunidades.

La presencia del Ford T tuvo, además, un significado especial para la historia de la empresa Casimiro Zbikoski S.A. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando Alexander Zbikoski adquirió el primer Ford T de la región en la provincia de Misiones, dando inicio a una historia familiar estrechamente vinculada al transporte. Años más tarde, su hijo Casimiro, quien logró superar las adversidades de la poliomielitis, fundó junto a su propio hijo Eduardo "Cacho", la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro, el 19 de octubre de 1964.

Aquella historia que comenzó en Misiones trascendió generaciones y fronteras provinciales. Hoy, Misión Buenos Aires continúa ese legado con la operación de las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 148 y 197, que conectan diariamente distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La participación en La Noche de los Museos permitió acercar al público mucho más que un vehículo antiguo. Fue una oportunidad para compartir una historia de esfuerzo, superación y compromiso con el transporte público, valores que permanecen vigentes en las empresas del grupo que prestan servicios en las áreas metropolitanas de Posadas y Buenos Aires, así como en la ciudad de Paraná.

Entre fotografías, recuerdos, preguntas y la emoción de distintas generaciones, el Ford T volvió a ser protagonista. Esta vez, no recorriendo los caminos de Misiones, sino invitando a cientos de visitantes a realizar un viaje por la memoria y los orígenes del transporte argentino.

Los orígenes y la trayectoria de esta historia ligada al transporte está disponible "Un viaje de un siglo" https://unviajedeunsiglo.pages.dev/, un recorrido desde el inicio de la empresa Don Casimiro hasta la creación de Misión Buenos Aires y los avances tecnológicos que se fueron incorporando en los colectivos hasta la actualidad. La historia de una tradición que comenzó en Misiones y continúa vigente a través de distintas generaciones.