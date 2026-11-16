Alimentos: el rubro que más empuja la inflación en Santa Fe y acumula 35,4% en un año

El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe, elaborado por el Ipec, dejó un dato que algunos desprevenidos podrían confundir con "alentador": el rubro de Alimentos y bebidas subió un 2,0% en octubre, ubicándose por debajo del promedio general (2,2%).

Al analizar la generalidad del informe y la evolución acumulada, se advierten algunas causas de la dificultad para "llegar a fin de mes" advertida en los hogares santafesinos.

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Y es que el documento oficial detalla que el acumulado de "Alimentos y bebidas" en lo que va de 2026 (desde diciembre 2025 a octubre 2026) ya alcanza el 27,3%.

Este porcentaje supera levemente el acumulado del Nivel General (26,3%), consolidando a la comida como uno de los motores de la inflación en la provincia. A su vez, la variación interanual (octubre 2025 - octubre 2026) trepa al 35,4%.

El peso en el bolsillo

La relevancia de este rubro se explica en cada informe relativo al IPC que elabora el Ipec, en el cual se detalla la incidencia de cada capítulo sobre el nivel general. Allí, Alimentos y bebidas aporta 0,68 puntos porcentuales de los 2,2% de inflación mensual. Esto significa que de cada 10 pesos que aumentaron los precios en Santa Fe en octubre, más de 3 correspondieron al rubro alimenticio. Se trata de la incidencia más alta de todos los capítulos, seguida de lejos por Transporte y comunicaciones (0,41).

El informe del Ipec también ofrece una radiografía de los precios medios de un conjunto de 47 productos de la canasta básica, lo que permite observar la volatilidad que afecta la planificación familiar.

Productos de almacén como la harina (3,3%), el arroz (3,8%) o los fideos (2,3%) tuvieron subas más que considerables y las verduras mostraron saltos que (muchas veces ligados a lo estacional) que desordenan cualquier presupuesto: la papa subió un impactante 29,5% en un solo mes, la cebolla un 23,3% y la naranja un 4,6%. Por el contrario, la lechuga (-14,5%) y la banana (-11,8%) mostraron fuertes caídas.

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En el sector cárnico, los precios se mantuvieron relativamente estables, con el asado subiendo apenas un 0,5% y la carne picada bajando un 1,7%.

La fórmula del estrés financiero

El informe general muestra que la presión sobre las familias no viene solo por el lado de la comida. El capítulo Vivienda y servicios básicos registró un aumento mensual del 3,1% y un acumulado anual alarmante del 36,9%, el más alto de todos los rubros. Ni hablar si agregáramos gastos relativos al transporte (combustible incluido).

Con un acumulado del 27,3% en alimentos (con picos del 115,9% en verduras y 28,3% en comida fuera del hogar) y un 36,9% en servicios básicos (con los combustibles y servicios para la vivienda subiendo un 47,7%), la población enfrenta un escenario donde los gastos esenciales crecen por encima del promedio general, dejando cada vez menos margen para el resto de los consumos y complicando la ecuación mes a mes.