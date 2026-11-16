La crecida del río Paraná comienza a generar preocupación en barrio El Mangrullo, uno de los sectores de Rosario que podría verse afectado con mayor rapidez por sus características geográficas. Allí, seis familias que viven a escasos metros de uno de los brazos del arroyo permanecen en estado de alerta ante el avance del agua y el progresivo deterioro del terreno sobre el que están asentadas sus viviendas.

Durante una recorrida por la zona, el móvil de Cadena 3 Rosario dialogó con Ángel, integrante de la Asociación Civil Aguas del Paraná, quien advirtió sobre el crecimiento registrado durante los últimos días. «En esta semana creció bastante. Las seis casas que están justo en el cauce son seis familias que están en alerta ahora», explicó.

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?? CRECE EL ARROYO MANGRULLO Y HAY PREOCUPACIÓN POR CASAS AL BORDE DEL DESMORONAMIENTO Ángel Rodríguez, vecino del Mangrullo, advirtió que el nivel del agua volvió a subir durante los últimos días y que algunas viviendas ya tienen agua debajo del piso. https://t.co/fKctBOa6YA — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 16, 2026

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Según relató, en algunas viviendas el agua ya se encuentra por debajo del nivel de los pisos y comenzó a socavar la tierra, provocando rajaduras y comprometiendo la estabilidad de las construcciones. A esta situación se suma el movimiento de las embarcaciones que circulan por el sector y generan olas que impactan contra las barrancas, acelerando la erosión del suelo.

«Pasan embarcaciones y las olas golpean la tierra, que se va socavando. Acá nos estamos pisando nosotros y ya está marcado; el agua está a la altura de la otra casa y acá está todo bajo agua», describió Ángel durante la recorrida.

En el lugar se pudieron observar pisos de material agrietados, alambrados sostenidos por postes de madera y viviendas construidas con una combinación de tirantes, chapas y otros materiales, cuya estabilidad podría verse comprometida ante una mayor presión del agua. El riesgo no se limita al ingreso del río en las casas, sino también a posibles desprendimientos de tierra y desmoronamientos de las barrancas.

Frente a este escenario, desde la organización reclaman una intervención más frecuente de Defensa Civil y la provisión de bolsas y arena para reforzar los sectores más expuestos. «Lo que nosotros estamos queriendo es que Defensa Civil se ocupe un poquito más de venir a monitorear y que ellos necesitan arena y bolsas para ir adelantándose al problema que pueda subir de golpe el caudal del agua», sostuvo.

La preocupación también está puesta en las familias que se resisten a abandonar sus viviendas por temor a dejar sus pertenencias sin protección. En ese sentido, Ángel consideró que las tareas preventivas pueden resultar fundamentales para ganar tiempo ante una eventual suba del río y permitir que los vecinos resguarden sus muebles y electrodomésticos.

«Algunas familias no se van a querer evacuar por el tema de no dejar su casa sola. Podemos evitar un poco, por lo menos con la contención que ellos puedan hacer, que llegue el agua de golpe y que tengan tiempo de correr los muebles, la heladera o la cocina», explicó.

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, los pronósticos anticipaban la posibilidad de un nuevo incremento del nivel del Paraná hacia fines de noviembre o principios de diciembre, por lo que los vecinos insisten en la necesidad de actuar antes de que la situación se agrave.

Ángel indicó que personal vinculado al distrito realizó una recorrida el viernes pasado para monitorear las viviendas costeras y los sectores cercanos al centro de salud. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista no habían regresado ni comunicado detalles de un nuevo operativo. Por ese motivo, desde la organización solicitan que los controles se intensifiquen y puedan realizarse diariamente, teniendo en cuenta que en pocos días se evidenciaron cambios importantes en el nivel del agua.

En paralelo, la Asociación Civil Aguas del Paraná lleva adelante tareas de acompañamiento y asistencia a las familias, con especial atención a las cuestiones sanitarias. Una de las principales preocupaciones es la proliferación de mosquitos, cuya presencia sobre la costa se vuelve especialmente intensa durante las noches. «Los mosquitos de noche son insoportables, no podés estar parado porque es un enjambre total», graficó Ángel.

Para hacer frente a esta situación, distribuyeron repelentes recibidos a través del Banco de Alimentos y de aportes del distrito. Además, mantienen contacto y trabajan de manera coordinada con el centro de salud de la zona para realizar recorridas y monitorear posibles situaciones de riesgo vinculadas con la crecida.

La organización también convocó a los vecinos que necesiten asistencia o quieran colaborar a acercarse a su sede, ubicada en la intersección de Mangrullo y Plutarco, en el ingreso al barrio, antes de cruzar el puente de Paso Lucá. Allí funcionan distintas actividades comunitarias, entre ellas la copa de leche y la entrega de comida los viernes. Para comunicarse, está disponible el teléfono 341-309-7620.

«Hay que prevenir antes de lamentar», resumió Ángel. Mientras el Paraná continúa creciendo, las familias de El Mangrullo permanecen atentas a la evolución del agua y a la espera de una mayor presencia de los organismos de emergencia.

Informe de Agostina Meneghetti.