Operativo policial en Colombia resulta en la muerte de 'Bendito Menor', líder de grupo criminal

FOTO: Policía colombiana abate a "Bendito Menor", uno de los cabecillas de grupo ilegal del norte del país

BOGOTÁ — El presidente Abelardo de la Espriella anunció el viernes que, en una operación policial, fue abatido alias "Bendito Menor", uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado ilegal que opera en el norte de Colombia.

Desde Riohacha, capital del departamento de La Guajira, el mandatario declaró: "Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país". En su discurso, De la Espriella mostró cuatro cuerpos sin vida envueltos en bolsas blancas, lo que generó críticas de sectores opositores que cuestionan la forma de presentar los resultados de las operaciones.

El presidente describió a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como "Bendito Menor", como un "narcoterrorista" que había causado estragos en la región a través de actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión.

De la Espriella enfatizó que esta operación fue una "acción impecable" llevada a cabo por la Policía Nacional y un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la inteligencia policial fue crucial para localizar a "Bendito Menor" en una zona urbana de Riohacha.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares a principios de este siglo. Las autoridades han vinculado a esta estructura con el narcotráfico, extorsiones, intimidaciones y tráfico de armas.

El Ministerio de Defensa señaló que "Bendito Menor" era el líder de una subestructura de las ACSN que contaba con aproximadamente 170 hombres armados.

Desde que asumió el cargo en agosto, De la Espriella ha puesto fin a un proceso de negociación que su predecesor, Gustavo Petro, había iniciado en 2024, el cual buscaba que los grupos armados abandonaran las armas a cambio de beneficios jurídicos.

El presidente recalcó: "Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada ante el crimen; ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado". Este mensaje fue transmitido en medio de un fuerte despliegue de seguridad, que incluía fuerzas especiales de la policía y escudos antibalas.

Apodado "El Tigre", el mandatario ha priorizado operativos militares contra los cabecillas de grupos armados ilegales que luchan por el control de las rentas ilegales del narcotráfico y la minería.