Volkswagen enfrenta reestructuración ante la creciente presión del mercado chino

FOTO: La presión de China convence a Volkswagen de que es hora de cambiar

FRÁNCFORT, Alemania — La reciente reestructuración de Volkswagen destaca el impacto significativo que China tiene en la economía alemana, transformando rápidamente su rol de importante fuente de ganancias a un desafío competitivo considerable.

Los vientos en contra que enfrenta el mayor fabricante de automóviles alemán han facilitado la aprobación de un plan que contempla la eliminación de 50.000 puestos de trabajo y el posible cierre de cuatro plantas en Alemania, donde los costos de producción se han vuelto insostenibles.

El consejo de administración de Volkswagen, que en julio había rechazado el plan del director ejecutivo Oliver Blume, logró finalmente consenso entre empleados, sindicatos y autoridades locales, lo que subraya la urgencia de implementar cambios significativos.

Analistas de Deutsche Bank consideraron que la decisión del consejo fue un "resultado mucho mejor de lo que se temía". Aunque no resuelve todos los problemas de Volkswagen de inmediato, "elimina una de las mayores preocupaciones de los inversionistas", respecto a la capacidad de la empresa para tomar decisiones difíciles.

Las acciones de Volkswagen experimentaron un aumento del 8% tras el anuncio, lo que podría incentivar a otros fabricantes alemanes a realizar ajustes similares.

El director Blume ha mencionado la turbulencia en China, donde la compañía había obtenido una parte significativa de sus ganancias antes de la pandemia. Este año, decenas de competidores locales han lanzado 500 nuevos modelos, en un mercado que ha visto una caída de más del 20% en ventas y una reducción de precios.

El sector automotriz chino se beneficia de un fuerte apoyo gubernamental hacia los vehículos eléctricos y se caracteriza por una feroz competencia y bajos costos. Mientras las ventas de automóviles alemanes en China disminuyen, marcas como BYD, Geely y Chery están ganando cuota de mercado en Europa.

La economía alemana, la más grande de Europa, ha enfrentado estancamiento y contracción en los últimos años. Aunque la tasa de desempleo es baja, la preocupación por recortes de empleo en empresas clave como Volkswagen, que planea 50.000 despidos, y BMW, que contempla 8.000 bajas, es notable.

Volkswagen también se ve afectada por el aumento de aranceles de Estados Unidos a los automóviles importados desde Europa, lo que impacta sus márgenes de ganancia. La empresa ha reportado una caída del 31% en ganancias en el primer semestre de este año, alcanzando 3.100 millones de euros.

Para adaptarse al mercado chino, Volkswagen ha creado un centro de diseño en Hefei con el objetivo de desarrollar vehículos específicos para este mercado. Además, la compañía ha decidido reducir a la mitad su gama de modelos, de 150 a 75, buscando mejorar la eficiencia y reducir costos fijos.

Los recortes de empleo abarcarán tanto a personal directivo como a trabajadores de la línea de montaje, y se acompañarán de una simplificación de las estructuras de gestión para agilizar la toma de decisiones. Con aproximadamente 650.000 empleados, Volkswagen ya ha comenzado un proceso de reducción de plantilla mediante jubilaciones anticipadas.