El presidente de Kenia ordena a Tata Chemicals dejar el país tras críticas a su impacto económico

NAIROBI, Kenia — El presidente de Kenia, William Ruto, ha dado la orden a la empresa india Tata Chemicals para que se retire del país, afirmando que su presencia no ha tenido un impacto económico positivo en uno de los sectores de exportación más relevantes de Kenia. En un mitin público, Ruto indicó que la compañía debería "hacer las maletas e irse" para abrir espacio a nuevos inversores.

Tata Chemicals es conocida por la producción de carbonato de sodio a partir del lago Magadi, un mineral utilizado en la fabricación de vidrio, jabones y detergentes. Según datos del gobierno, las exportaciones de carbonato de sodio de Kenia alcanzaron las 254.779 toneladas, con un valor de 56,9 millones de dólares en el año hasta julio de 2025.

Desde su llegada a Kenia en 2005, Tata Chemicals Magadi Limited ha enfrentado desafíos, y sus operaciones fueron suspendidas por el Ministerio de Minería de Kenia en julio, mientras se realizaba una revisión de cumplimiento.

La decisión de Ruto de expulsar a la empresa podría resultar en pérdidas de empleo y una disminución significativa de ingresos en la región. El presidente subrayó que, a pesar del potencial del carbonato de sodio para transformar la economía local, la empresa india no ha realizado inversiones significativas en Kajiado, el condado donde se localiza el lago. "No han construido ninguna fábrica ni han empleado a la población", enfatizó Ruto.

"Les dije que hicieran las maletas y se fueran", continuó el presidente. "Han estado llevándose nuestros recursos y enviándolos a India. Traeremos una nueva empresa y la condición establecida es que deben construir aquí una fábrica de vidrio".

En respuesta, Tata Chemicals Magadi Limited comunicó a la Bolsa Nacional de Valores de India que está "plenamente en cumplimiento" en Kenia y que espera recibir información del gobierno sobre la revisión de sus operaciones. La empresa no confirmó si había recibido oficialmente la orden de abandonar el país, pero afirmó que sigue "comprometida con un diálogo constructivo".

La producción de carbonato de sodio en la región se basa en la trona, un mineral natural extraído del lago Magadi, y su producción comercial a gran escala comenzó en 1911.