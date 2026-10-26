Líderes internacionales celebran la reelección de Lula en Brasil con cálidas felicitaciones

FOTO: Narendra Modi (d) en un encuentro con el presidente de

Buenos Aires, 26 octubre (NA) — Luiz Inácio Lula da Silva, el reelecto presidente de Brasil, recibió numerosas felicitaciones de líderes mundiales tras su reciente victoria electoral. Entre los mensajes se encuentran los del primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el premier de Canadá, Marc Carney, quienes manifestaron su apoyo y disposición a colaborar en diversas áreas.

Modi expresó su alegría por la victoria de su "estimado amigo" y subrayó la importancia de continuar trabajando juntos para avanzar en las "prioridades comunes del Sur", según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Figuras prominentes del progresismo global también celebraron el triunfo de Lula. Entre ellos se destaca Bernie Sanders, un reconocido ícono de la izquierda estadounidense, quien mostró su satisfacción por los resultados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unió a las congratulaciones y consideró el resultado como un triunfo para "la democracia y el multilateralismo", reflejando un fuerte respaldo a la nueva administración brasileña.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se comprometió a colaborar con Lula para construir "un mundo más justo", destacando la importancia de la cooperación internacional.

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney enfatizó que la relación bilateral entre ambos países ha florecido bajo el liderazgo de Lula y expresó su deseo de fortalecer aún más esos lazos en el futuro.