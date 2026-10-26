Líderes internacionales celebran la reelección de Lula en Brasil con cálidas felicitaciones
El reelecto presidente recibió saludos de Narendra Modi, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, quienes destacaron la importancia de la cooperación y la democracia en su nuevo mandato.
FOTO: Narendra Modi (d) en un encuentro con el presidente de
Buenos Aires, 26 octubre (NA) — Luiz Inácio Lula da Silva, el reelecto presidente de Brasil, recibió numerosas felicitaciones de líderes mundiales tras su reciente victoria electoral. Entre los mensajes se encuentran los del primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el premier de Canadá, Marc Carney, quienes manifestaron su apoyo y disposición a colaborar en diversas áreas.
Modi expresó su alegría por la victoria de su "estimado amigo" y subrayó la importancia de continuar trabajando juntos para avanzar en las "prioridades comunes del Sur", según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
Figuras prominentes del progresismo global también celebraron el triunfo de Lula. Entre ellos se destaca Bernie Sanders, un reconocido ícono de la izquierda estadounidense, quien mostró su satisfacción por los resultados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unió a las congratulaciones y consideró el resultado como un triunfo para "la democracia y el multilateralismo", reflejando un fuerte respaldo a la nueva administración brasileña.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se comprometió a colaborar con Lula para construir "un mundo más justo", destacando la importancia de la cooperación internacional.
Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney enfatizó que la relación bilateral entre ambos países ha florecido bajo el liderazgo de Lula y expresó su deseo de fortalecer aún más esos lazos en el futuro.
Lectura rápida
¿Quién recibió felicitaciones?
Luiz Inácio Lula da Silva, reelecto presidente de Brasil, recibió saludos de varios líderes mundiales.
¿Qué líderes felicitaron a Lula?
Entre los que felicitaron a Lula se encuentran Narendra Modi, Pedro Sánchez, Marc Carney y Emmanuel Macron.
¿Qué destacó Modi en su mensaje?
Modi subrayó la importancia de seguir colaborando en las prioridades comunes del Sur.
¿Cómo fue recibida la victoria por Ursula von der Leyen?
La presidenta de la Comisión Europea celebró el resultado como un triunfo de la democracia y el multilateralismo.
¿Qué dijo Macron sobre su relación con Lula?
Macron se comprometió a trabajar con Lula para lograr un mundo más justo.
[Fuente: Noticias Argentinas]