FOTO: La historia de los Franklin: un legado dividido entre la independencia y la lealtad a la Corona

LONDRES (AP) — En el corazón de Londres, cerca de la estación de trenes Eurostar, se localiza el lugar de descanso del hijo mayor de Benjamín Franklin, un hombre cuya existencia y relaciones familiares se vieron afectadas por su postura en la Guerra de Independencia estadounidense.

William Franklin fue sepultado en el cementerio de St. Pancras Old Church tras su fallecimiento en 1813, más de tres décadas después de ser forzado a dejar Estados Unidos por servir al reino británico, contra el cual su padre luchó fervientemente por lograr la independencia.

Su entierro en Londres, la capital del entonces Imperio Británico, ilustra que la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue, al mismo tiempo, un conflicto civil y el acto fundacional de la nación. Historiadores destacan que esta contienda que destruyó amistades y fracturó familias hace 250 años sigue teniendo eco en la actualidad.

"Hoy en día, es crucial que las personas comprendan que la historia estadounidense se ha construido a lo largo de 250 años de desacuerdos", comentó James Taub, curador asociado del Museum of the American Revolution en Filadelfia.

"La Guerra de Independencia es un acontecimiento en curso. La estamos viviendo, aún hoy", agregó. "Y todos participamos en ella de alguna manera".

Lectura rápida ¿Qué sucedió con William Franklin?

Fue enterrado en Londres tras ser forzado a dejar EE.UU. por su lealtad a la Corona británica. ¿Cómo se relaciona esta historia con la Guerra de Independencia?

Refleja el conflicto civil entre patriotas y leales a la Corona, con efectos que perduran hasta hoy. ¿Cuál fue el papel de Ben Franklin?

Apoyó la independencia mientras su hijo William se mantuvo leal al rey Jorge III. ¿Qué lecciones se pueden extraer hoy?

La historia de los Franklin ilustra la importancia de entender las complejidades de la independencia estadounidense. ¿Cómo se ve reflejada esta historia en la actualidad?

Las tensiones actuales en EE.UU. muestran ecos de los conflictos de la era revolucionaria.

Es un proceso complicado que comenzó entre los escombros de la Guerra de Independencia.

A menudo simplificada como la historia de patriotas audaces que se unieron para derrotar al poderoso Imperio británico, la Guerra de Independencia fue, con mayor precisión, una guerra de ocho años librada por personas que alguna vez se consideraron británicas contra los ejércitos de su antiguo soberano.

Hasta un tercio de la población permaneció leal al rey Jorge III y, en ocasiones, los lealistas estadounidenses fueron el mayor contingente de tropas dentro de las fuerzas británicas. Personas afroamericanas esclavizadas lucharon en ambos bandos del conflicto, al igual que los pueblos indígenas.

Las lealtades de las personas dependían de quién creían que tenía más probabilidades de otorgar libertad y justicia.

Esta compleja realidad se evidenció en la familia Franklin.

Cuando Ben Franklin hizo volar una cometa en medio de una tormenta eléctrica en 1752 para demostrar que el rayo era esencialmente una enorme chispa eléctrica, su hijo William lo acompañaba.

Cinco años después, padre e hijo viajaron juntos a Londres cuando Ben Franklin fue enviado a la capital del Imperio Británico para representar al gobierno colonial de Pensilvania. Mientras Ben se establecía en su hogar en 36 Craven St., que hoy funciona como museo, William estudió derecho y se casó. Ambos disfrutaron de la vida cultural y nocturna londinense.

William Franklin regresó a EE.UU. y se convirtió en gobernador de Nueva Jersey en 1763, un cargo que ocupó durante 13 años.

Sin embargo, el conflicto entre padre e hijo aumentó cuando Ben Franklin regresó a Filadelfia en 1775. Mientras Franklin apoyaba los llamados a la independencia como miembro del Congreso Continental, William rechazaba la autoridad del Congreso y continuaba representando al rey.

William fue arrestado por las fuerzas del nuevo gobierno estadounidense como "enemigo de la libertad" en enero de 1776 y encarcelado hasta octubre de 1778, gran parte del tiempo en aislamiento. Tras su liberación, se convirtió en un líder lealista en la ciudad de Nueva York.

Luego de la derrota británica, William se trasladó a Londres en 1782. Se cree que solo tuvo un breve encuentro con su padre entre su arresto y la muerte de este en 1790.

La ruptura entre ellos se produjo a pesar de que Ben Franklin le advirtió a su hijo que, si no renunciaba como gobernador real, sería arrestado por el nuevo gobierno, según Daniel Mark Epstein, autor de "The Loyal Son: The War in Ben Franklin’s House". Sin embargo, William no cedió.

"No iba a ceder en absoluto", comentó Epstein. "Fue el último gobernador en abandonar su cargo, y tuvieron que sacarlo literalmente arrastrándolo, encadenado".

Esta historia es una lección para los ciudadanos de EE.UU. en el siglo XXI, un país marcado por el fácil acceso a las armas y el descenso de los estándares educativos. A diferencia de la época colonial, donde el 90% de la población sabía leer y discutía sus problemas en lugar de recurrir a la violencia, hoy se observa una crisis educativa que dificulta el argumento racional.

Por su parte, Taub ve en las tensiones actuales ecos de los conflictos que dieron origen a la Guerra de Independencia. Es fundamental comprender las complejidades de la era revolucionaria para apreciar la singularidad de la Declaración de Independencia de 1776 y su influencia en otros países.

"Me hace sentir mejor sobre nosotros hoy", expresó Taub. "Esto demuestra que solo somos parte de 250 años de historia en curso y de una misión establecida en 1776".

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Este reportaje forma parte de una serie de historias que exploran la vida en Estados Unidos en conmemoración de su 250mo aniversario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.