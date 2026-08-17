Fallece Hayden Panettiere, reconocida actriz de "Heroes" y "Nashville", a los 36 años

LOS ÁNGELES (AP) — La reconocida actriz Hayden Panettiere, famosa por sus papeles en series como "Heroes" y "Nashville", ha fallecido a los 36 años. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, en un comunicado enviado a ABC News el domingo.

En el mensaje, Skip expresó: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla".

Hasta el momento, no se ha especificado la causa de su muerte, y un publicista de Panettiere no ha respondido a las consultas de The Associated Press.

Hayden Panettiere tuvo una carrera destacada que comenzó en 1996. Entre sus trabajos más notables se encuentran la voz de Dot en "A Bug’s Life", su actuación en "Remember the Titans" y su participación en "Scream VI". Su papel como una animadora con superpoderes en "Heroes" la catapultó a la fama, siendo parte de una trama que giraba en torno al lema "Salva a la animadora, salva al mundo".

A lo largo de su vida, Panettiere fue abierta sobre sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, especialmente tras el nacimiento de su hija en 2014. En sus memorias, publicadas este año y tituladas "This Is Me: A Reckoning", la actriz habló sobre su decisión de otorgar la custodia total de su hija a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko.