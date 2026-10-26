Delegaciones de alto nivel en Teherán buscan evitar nuevos combates entre Irán, Israel y EE.UU.

EL CAIRO (AP) — Delegaciones de alto nivel de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía estaban en Teherán el lunes para reunirse con autoridades iraníes e intentar evitar que se reanuden los combates entre Irán e Israel y Estados Unidos, dijeron dos funcionarios regionales.

Las conversaciones se producen mientras muchos en Irán se preparan para el posible regreso a una guerra total, ya que dirigentes israelíes y estadounidenses han ido endureciendo sus amenazas ante las elecciones pendientes en ambos países, mientras los líderes iraníes se han mantenido desafiantes.

El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman; el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir; y el jefe del servicio de inteligencia de Turquía tenían previsto reunirse con los principales responsables de seguridad y negociadores de Irán para impulsar un acuerdo entre Teherán y Washington.

La guerra en Yemen y los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudí también figuraban entre los temas sobre la mesa, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Un funcionario iraní, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas, confirmó la llegada de los responsables.

Arabia Saudí señaló en un comunicado que las delegaciones esperaban encontrar "formas de reducir la escalada de tensiones, reforzar la seguridad regional y promover su estabilidad".

Ante la preocupación por una reanudación de los combates antes de las elecciones de Israel el martes y de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó el fin de semana que Teherán no había cerrado la ventana de la diplomacia y que se estaban transmitiendo mensajes a Estados Unidos a través de intermediarios.

Con las negociaciones estancadas desde hace tiempo, Baghaei sostuvo que Estados Unidos parece insistir en exigencias unilaterales y que Trump y funcionarios estadounidenses utilizan repetidamente la expresión "rendición completa", algo que, según Baghaei, ningún iraní acepta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, reiteró el domingo su advertencia de que Irán o sus aliados podrían atacar antes de unas elecciones reñidas para perturbar la votación, citando información de inteligencia.

"El (ejército) está listo tanto para defender como para atacar", manifestó en un videocomunicado, y añadió: "Sufrirán golpes desproporcionados, mucho mayores de lo que pueden imaginar".

El Canal 12 de Israel informó la noche del domingo que Netanyahu y su jefe del Estado Mayor militar chocaron por una instrucción de Netanyahu para llevar a cabo una "acción" que el ejército cree que podría desencadenar rápidamente una reanudación del conflicto con Irán.

Netanyahu calificó el reporte del Canal 12 de disparate durante una aparición en otra emisora, el Canal 14. No hubo comentarios militares inmediatos.

Yemen se ha convertido en un frente cada vez más amplio en la guerra con Irán que comenzó en febrero, conforme los hutíes lanzan cada vez más ataques contra Arabia Saudí porque apoya al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que combate a los rebeldes.

El conflicto se ha intensificado desde que fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente y la coalición liderada por Arabia Saudí lanzaron ataques aéreos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, en manos de los hutíes, en julio, lo que hizo añicos un acuerdo de alto el fuego de 2022 que en gran medida detuvo los combates en la guerra civil del país.

A primera hora del lunes, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo que el grupo rebelde había disparado misiles balísticos contra concentraciones militares y depósitos de armas pertenecientes a fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en las provincias de Adén y Lahj. Afirmó que los ataques provocaron la pérdida de equipo militar y de personal, pero no aportó pruebas de los bombardeos.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

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Periodistas de The Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo, Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel, y David Rising en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.