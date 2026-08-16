Casi 300 migrantes detenidos por fuerzas de seguridad marroquíes al intentar llegar a Ceuta

FOTO: Fuerzas de seguridad marroquíes arrestan a casi 300 migrantes que trataban de llegar a Ceuta, España

CASABLANCA, Marruecos — La televisión estatal de Marruecos informó el domingo sobre la detención de cientos de migrantes que intentaban acceder al enclave español de Ceuta, tanto por tierra como por mar. Este arresto se produce en un contexto de refuerzo de la seguridad en la frontera, luego de llamados a un nuevo intento de cruce masivo.

Según la cadena estatal Medi 1 TV, el sábado fueron arrestados 294 migrantes de África subsahariana en su intento de ingresar a Ceuta. Además, las autoridades detuvieron a 61 ciudadanos marroquíes acusados de facilitar estos intentos de migración, según reportes de la emisora.

Estos intentos de cruce se han intensificado tras un aumento en las publicaciones en redes sociales que alentaban a los migrantes a dirigirse a Ceuta, una ciudad española ubicada en la costa norte de Marruecos. En respuesta, tanto las autoridades marroquíes como las españolas han incrementado la presencia de seguridad y han restringido el movimiento hacia la zona.

Este último intento de cruce ocurre dos semanas después de que decenas de miles de migrantes, impulsados por la pobreza y la desinformación, se dirigieran masivamente hacia Ceuta, lo que desencadenó una de las crisis migratorias más letales en la región. Las cifras oficiales indican que al menos 90 personas murieron en ambos lados de la frontera, aunque grupos de derechos humanos reportaron cifras más elevadas.

El Ministerio del Interior de Marruecos no proporcionó detalles sobre las detenciones recientes ni sobre el número de efectivos de seguridad desplegados a lo largo de la frontera para evitar un nuevo impulso migratorio.

Un alto diplomático marroquí mencionó anteriormente que más de 20,000 efectivos de seguridad son desplegados diariamente en la frontera con Ceuta, lo que representa un costo de cientos de millones de dólares. Este diplomático no estaba autorizado a ser identificado públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Cada año, miles de migrantes de diversas partes de África y otros lugares llegan a Marruecos en busca de una ruta hacia Europa, huyendo de conflictos, pobreza e inestabilidad. Muchos de ellos intentan llegar a Ceuta o a Melilla, otro enclave español en la costa norte de Marruecos, con la esperanza de acceder eventualmente a la España peninsular y encontrar mejores oportunidades económicas.