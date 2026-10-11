Balotaje en Brasil: Lula y Bolsonaro enfrentan desafíos para conquistar a los votantes

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se preparan para el balotaje del 25 de octubre en Brasil, enfrentando retos significativos para captar el apoyo electoral. Ambos candidatos deben superar la amenaza de la abstención, que podría afectar sus posibilidades de éxito.

En la primera ronda, Bolsonaro logró el 47,03% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%. Esta diferencia de aproximadamente 2,2 millones de votos es considerable, pero no insalvable, dado que el padrón electoral incluye a unos 160 millones de brasileños.

Los analistas Juan Negri, Luis Tonelli y Hernán Vanoli han analizado las perspectivas de los candidatos, subrayando la importancia de la transferencia de votos de los candidatos eliminados, la abstención y la capacidad de ambos para atender las demandas de la sociedad brasileña.

Dificultades de Lula para recuperar votos

Según Negri, director de las licenciaturas en Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Lula enfrenta importantes dificultades para ampliar su base electoral. "Obviamente hay que votar, las elecciones no se definen de antemano, pero Bolsonaro es el favorito", afirmó.

El politólogo expresó que Lula no tiene mucho de dónde pescar, sugiriendo que los votantes de los terceros candidatos parecen inclinarse más hacia Bolsonaro. También identificó la abstención como una posible fuente de apoyo para Lula, aunque reconoció que esa opción no es sencilla. "Podría ser la abstención, digo bien, un lugar de donde Lula pueda remontar la diferencia, pero lo cierto es que ahí también parece difícil", indicó.

"A mí me da la impresión de que es difícil para Lula remontar este resultado", concluyó.

El voto "contra" puede definir la elección

Por su parte, Tonelli destacó que el balotaje cambia el comportamiento del electorado, ya que quienes apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta ahora deben elegir entre los dos finalistas. "Ahora en el balotaje, la polarización electoral está generada institucionalmente", explicó, señalando la importancia del voto de rechazo, que consiste en elegir a un candidato para evitar que el otro gane.

"Lo cierto es que en segunda vuelta impera la democracia de 'deselección'. Se vota en contra de quien no se quiere que gane", afirmó Tonelli. Algunos votantes moderados podrían optar por Lula debido a su rechazo al bolsonarismo, mientras que otros podrían apoyar a Bolsonaro atraídos por sus promesas económicas.

"Un mayor ausentismo en la segunda vuelta es tradición en Brasil", advirtió.

La lucha por la iniciativa política

El sociólogo Hernán Vanoli señaló que las dificultades del progresismo están ligadas a su capacidad de responder a problemas cotidianos, como la inseguridad, donde la derecha ha logrado comunicar mensajes más directos. Lula ha intentado recuperar la iniciativa con propuestas como el combate a las casas de apuestas, pero esas medidas no han sido suficientes para revertir el desgaste del oficialismo.

"Lula ya tuvo bastantes gobiernos, ¿no? O sea, ya está un poco en el lugar del establishment", sostuvo. Para Vanoli, el presidente brasileño debe presentar propuestas sobre seguridad, tecnología y demandas sociales para convencer a los votantes de que un nuevo mandato puede ofrecer soluciones diferentes.

Desafíos de Bolsonaro y las incógnitas del balotaje

Para Bolsonaro, el reto es mantener el respaldo obtenido en la primera vuelta y atraer a los votantes de las fuerzas eliminadas. Mientras Negri considera que la cercanía ideológica de esos sectores podría beneficiarlo, Tonelli advierte que el rechazo hacia los candidatos podría afectar la transferencia de votos.

Así, los analistas coinciden en que Lula deberá movilizar a los abstencionistas y recuperar a sectores moderados, mientras que Bolsonaro buscará convertir su ventaja inicial en una mayoría electoral. El comportamiento de los votantes que no apoyaron a ninguno de los finalistas será una de las principales incógnitas hasta el escrutinio del 25 de octubre a las cinco de la tarde, hora de Brasil.