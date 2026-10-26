Aleksandar Vucic reconoce su derrota en las elecciones y el triunfo estudiantil en Serbia

Buenos Aires, 26 octubre (NA-Xinhua) — El expresidente serbio Aleksandar Vucic ha admitido su derrota en la reciente elección parlamentaria anticipada, donde se prevé que un movimiento estudiantil, surgido de protestas contra la corrupción, logre una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. En un discurso pronunciado en la sede de su campaña en Belgrado, antes de conocer los resultados finales, Vucic informó que la "Lista Estudiantil – Los Estudiantes Ganan" obtendría entre 135 y 140 de los 250 escaños del Parlamento.

"Deseo informarles que con base en la muestra estratificada, resulta claro que hemos perdido estas elecciones. La lista de estudiantes bloqueadores ha ganado. Obtendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros tendremos alrededor de 105", declaró Vucic, según lo recogido por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las proyecciones de Vucic, el movimiento estudiantil habría recibido aproximadamente 2,2 millones de votos, mientras que su propia coalición, que se presentó bajo el nombre "Aleksandar Vucic – Serbia Unida", alcanzó alrededor de 1,72 millones de sufragios. Esta votación es crucial para determinar los 250 escaños en el Parlamento unicameral de Serbia, donde se requieren 126 curules para conseguir una mayoría.

Alrededor de 6,45 millones de votantes pudieron emitir su voto en 8.392 mesas electorales, con 18 listas en competencia, según los informes de Xinhua. Este resultado representa un cambio significativo en la política serbia, donde Vucic y el Partido Progresista Serbio (SNS) han dominado la escena política desde 2012.

El 27 de septiembre, Vucic renunció a la presidencia para participar en las elecciones parlamentarias, y se prevé que se convoquen nuevas elecciones presidenciales a finales de diciembre.