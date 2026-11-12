Promesa rota: amor, venganza y un juego de poder en la alta sociedad

Lexie se encuentra en un momento crucial de su carrera profesional: ha sido elegida para planear la boda del año, un evento que promete ser el centro de atención de la alta sociedad. Sin embargo, su entusiasmo se convierte en horror cuando descubre que el novio es Theodore Astor, el hombre que le arruinó la vida. Este inesperado reencuentro no solo pone a prueba su profesionalismo, sino que también despierta viejas heridas y rencores.

La trama de "Promesa rota", una obra de romántica erótica publicada por MOLINO en 2026, se adentra en el complejo mundo de las relaciones humanas, donde el amor y el odio coexisten en un delicado equilibrio. Lexie, al recordar cada detalle de su pasado con Theo, decide que no solo debe organizar una boda perfecta, sino que también tiene un plan de venganza en mente. La historia se convierte en un juego de poder, donde la línea entre el deseo y la destrucción se difumina.

A medida que Lexie se involucra más en la planificación del evento, la tensión entre ella y Theo se intensifica. Él, que parece no reconocerla, comienza a dirigir su atención hacia ella, lo que la lleva a cuestionar sus verdaderos sentimientos. La novela explora cómo el deseo puede transformarse en una obsesión peligrosa, y hasta dónde estará dispuesta a llegar Lexie para lograr su venganza sin perderse a sí misma en el proceso.

En un contexto donde las relaciones están marcadas por el poder y la manipulación, "Promesa rota" invita a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. La obra de 2026 se presenta como una lectura imprescindible para quienes disfrutan de historias intensas y cargadas de emociones, donde cada página revela un nuevo giro en la trama.

La novela no solo es un relato de amor y venganza, sino también una exploración de la complejidad de las relaciones humanas en un entorno donde el estatus y la riqueza juegan un papel crucial. Con sus 464 páginas, esta obra promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir cómo se desenlazan los conflictos entre Lexie y Theo.