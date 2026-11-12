Las cenizas de Miguel Ángel Asturias regresan a Guatemala tras 52 años en el exterior

FOTO: La urna con las cenizas de Miguel Ángel Asturias y detrás su hijo Miguel Ángel Asturias Amado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y otros familiares y funcionarios durante la ceremonia de repatriación.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) - Las cenizas del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1967 y una figura clave en la literatura latinoamericana del siglo XX, regresaron a Guatemala después de 52 años, en el marco de una serie de homenajes oficiales que culminarán con un funeral de Estado el próximo domingo.

Los restos del autor de El señor Presidente y Hombres de maíz fueron trasladados desde Francia, donde había fallecido en 1974 y permanecía sepultado en el cementerio parisino de Père-Lachaise, para cumplir con su regreso definitivo a la tierra natal.

La repatriación, encabezada por su hijo, representa un acontecimiento de profundo valor simbólico para Guatemala, país cuya historia, tradiciones indígenas, conflictos políticos y desigualdades sociales atravesaron buena parte de la producción literaria del escritor.

Uno de los más grandes escritores latinoamericanos

Nacido en Ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899, Asturias desarrolló una obra que combinó elementos del realismo mágico, la experimentación narrativa y la mitología maya, y se convirtió en uno de los grandes precursores del llamado boom de la literatura latinoamericana.

Su novela El señor Presidente, publicada en 1946, es considerada una de las obras más influyentes de la narrativa política regional por su retrato del autoritarismo y los mecanismos de opresión de las dictaduras.

En 1949 publicó Hombres de maíz, una de sus creaciones más celebradas, en la que exploró la cosmovisión indígena guatemalteca y las tensiones entre las comunidades originarias y la explotación de la tierra.

Asturias recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, reconocimiento que lo convirtió en el primer escritor centroamericano distinguido por la Academia sueca. Su trayectoria también estuvo marcada por el compromiso político, la diplomacia y el exilio, especialmente después del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954.

El regreso de sus restos adquiere así una dimensión histórica y cultural que trasciende el homenaje literario: constituye un reencuentro entre Guatemala y uno de sus intelectuales más universales, cuya obra contribuyó a proyectar la identidad del país más allá de sus fronteras.

Cómo fue la ceremonia de repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

La ceremonia reunió a familiares del autor, autoridades nacionales, representantes diplomáticos y artistas que participaron en un homenaje dedicado a recordar su vida, su obra y su aporte a la literatura universal.

El encargado de trasladar las cenizas fue su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado. Al dar la bienvenida a los restos de su padre manifestó que "hoy le estamos diciendo: bienvenido a tu patria, a estos amaneceres, a volver a escuchar tus campanas y a volver a ver esta Guatemala. Esperamos que nos encontremos en una unión de los cuatro pueblos y seamos uno solo".

La música y otras expresiones artísticas acompañaron el recibimiento para reconocer la trayectoria de uno de los escritores guatemaltecos con mayor proyección internacional. El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, expresó: "Recibirlo nos compromete. Él supo nombrar a Guatemala y ahora le toca a Guatemala pronunciar su nombre en las aulas, en las bibliotecas, en los teatros y en las plazas, en todas las lenguas nacionales. Una urna para recibir al nobel guatemalteco".

Como parte del acto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y Asturias Amado depositaron las cenizas en una urna elaborada en piedra verde por el escultor Pedro Canivell. Al concluir la ceremonia en el aeropuerto, la urna fue trasladada a la residencia de la Embajada de Francia en Guatemala, como parte de la agenda organizada para recibir los restos del autor. La residencia diplomática constituye una de las paradas previstas antes de su destino final, en el marco de las actividades culturales y conmemorativas que se desarrollarán en su honor durante este fin de semana.