La divertida odisea de un escultor cordobés para entregarle un Brochero de piedra caliza al Papa

FOTO: Julio Incardona le contó a Chema Forte la singular historia del "Brochero de Troya".

En el marco de la histórica misa celebrada en el predio de FAdeA en Córdoba, el reconocido escultor de Alta Gracia, Julio Incardona, logró cumplir el sueño de entregarle al papa León XIV una escultura del Santo Cura Brochero tallada en piedra caliza blanca.

En diálogo con Cadena 3, el artista calificó como un "milagro" la travesía que permitió que la imagen del "cura gaucho" le abriera paso entre los estrictos controles de seguridad hasta llegar directamente a las manos del Santo Padre.

La obra fue confeccionada a partir de material extraído de las canteras de Alta Gracia, seleccionando entre varias piezas una piedra cuya figura natural generaba una corona envolvente alrededor del rostro.

Durante el proceso de modelado, al enterarse de las afecciones de salud que atravesaba el pontífice y recordando la ceguera que padeció Brochero en sus últimos años, Incardona decidió acentuar con el torno la mirada ciega de la estatua para reflejar la actitud de oración e introspección espiritual del santo cordobés.

Para lograr ingresar al predio sin contar con acreditación previa, el escultor protagonizó una singular travesía, a la que definió como la estrategia del "Brochero de Troya".

Incardona subió a una camioneta municipal otra obra de gran tamaño de Brochero tomando mate para superar los primeros vallados; posteriormente, para evitar ser desalojado por los patrullajes policiales durante la madrugada previa al evento, se refugió a dormir debajo de una de las mesas cubiertas con tela negra dentro de la carpa de prensa.

Al amanecer, tras rescatar la pieza en caliza blanca que había quedado en un vehículo, Incardona contó con la ayuda decisiva del obispo de Cruz del Eje, monseñor Hugo Araya, quien lo sumó a su comitiva bajo la indicación de caminar a su lado en silencio para atravesar los sucesivos anillos de las fuerzas de seguridad hasta la zona exclusiva de obispos.

Asimismo, el artista resaltó la solidaridad de la red de amigos "brocherianos", cuya colaboración constante resultó fundamental para proteger la obra y trasladarla hasta el sector principal.

Al momento del emotivo encuentro, Incardona le obsequió la escultura al papa León XIV recitándole las célebres palabras de Brochero: "Agradezco esta vida pasiva que me permite rezar por los presentes, por los pasados, por los futuros y que puedo pispiar para dentro y pensar que quedaré en el corazón de mi gente".

El Santo Padre reaccionó con una expresión de sorpresa y una cálida sonrisa, estrechándole las manos en un gesto que el escultor comparó con la ternura de las manos de su propia madre, sellando una vivencia artística y espiritual inolvidable.

Entrevista de "Amamos Argentina".