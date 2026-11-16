La catedral de los muertos: un thriller que une pasado y presente en Toledo

La catedral de los muertos es una novela que nos transporta a dos épocas distintas, uniendo el pasado y el presente en un intrigante thriller de novela negra que explora los oscuros secretos de Toledo. La historia comienza en el año 1497, en medio de la peste y la Inquisición, cuando el escribano fray Martín de Lucena descubre un manuscrito prohibido que parece estar relacionado con una serie de crímenes que aterran a la ciudad. Este hallazgo lo sumerge en un misterio que revela un siniestro programa de castigo.

Avanzamos al año 2023, donde el inspector Aurelio Vargas se enfrenta a un escalofriante crimen en la Catedral Primada. Un hombre aparece colgado en una capilla, con una máscara que oculta su rostro y una inscripción latina grabada en su pecho. La llegada de Nadia, una joven historiadora, añade una nueva dimensión a la investigación, llevándolos a descubrir secretos ocultos del cabildo.

La novela, publicada por Newton Compton, se adentra en el género de la intriga y el terror, ofreciendo una narrativa que mantiene al lector al borde de su asiento. La dualidad temporal entre el siglo XV y el siglo XXI no solo enriquece la trama, sino que también plantea preguntas sobre la historia y su influencia en el presente. La conexión entre los crímenes del pasado y los del presente se convierte en un hilo conductor que atrapa al lector en un juego de sombras y revelaciones.

La obra destaca por su capacidad de entrelazar elementos históricos con un relato de ficción que resuena en la actualidad. En un mundo donde las historias de terror y misterio son cada vez más populares, La catedral de los muertos se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan una experiencia literaria que combine historia, suspense y un toque de horror.

En definitiva, esta novela no solo es un viaje a través del tiempo, sino también una reflexión sobre cómo los ecos del pasado pueden reverberar en el presente. Con sus 416 páginas, promete mantener a los lectores cautivados hasta la última línea.

| **Editorial** | **NEWTON COMPTON** | |---------------------|--------------------------| | **Género** | Novela negra, intriga, terror | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9791388015830 | | **Idioma** | Español | | **Nº de páginas** | 416 |