FOTO: La búsqueda de identidad y deseo en "Pedid y se os dará" de Camila Gutiérrez

En un contexto marcado por la pandemia y la inestabilidad económica, la protagonista de "Pedid y se os dará" se enfrenta a un dilema que muchos jóvenes contemporáneos conocen bien: la lucha por encontrar un camino en un mundo laboral incierto. La novela de Camila Gutiérrez, publicada por TRÁNSITO en 2026, narra la historia de una aspirante a escritora que, cansada de la monotonía y el letargo de su vida, decide abrir un perfil en OnlyFans.

A través de esta plataforma, la protagonista descubre un nuevo universo donde el dinero fluye de manera inesperada, pero también se enfrenta a los desafíos de la exposición y la crítica. La autora, que se inspira en su propia experiencia como creadora de contenido, aborda con agudeza y ironía las complejidades del trabajo sexual, la relación con el deseo y la intimidad virtual.

La novela no solo es un relato sobre la búsqueda de la estabilidad económica, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de los vínculos en la era digital. A medida que la protagonista se adentra en este nuevo mundo, se convierte en la favorita de un seguidor anónimo, El Mecenas, quien le ofrece una atención y un tipo de intimidad que la mayoría de sus otros clientes no pueden igualar. Sin embargo, la desaparición repentina de este personaje plantea interrogantes sobre la fragilidad de las conexiones humanas en un entorno tan efímero.

"Pedid y se os dará" es una obra que invita a reflexionar sobre el poder del deseo y la mirada en un mundo donde las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan. La prosa de Gutiérrez es incisiva y provocadora, lo que la convierte en una lectura relevante para quienes buscan entender las dinámicas del trabajo sexual y la economía digital en la actualidad.

En un momento en que la sociedad se enfrenta a nuevas formas de interacción y expresión, esta novela se erige como un testimonio de las luchas y aspiraciones de una generación que navega por un paisaje cambiante. La obra de Gutiérrez no solo entretiene, sino que también invita a una profunda reflexión sobre la identidad y el deseo en la era moderna.

**Ficha del libro**

| **Campo** | **Información** |

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| Género | Ficción literaria |

| Editorial | TRÁNSITO |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9791399186178 |

| ISBN digital | 9791399186185 |

| Idioma | Español |

| Nº de páginas | 152 |