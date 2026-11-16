Una noche de rhythm & blues en el Teatro Premier: el arte de compartir el escenario

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) - La noche del domingo se revivió el espíritu de las míticas revistas musicales de Johnny Otis en la sala 3 del Teatro Premier. Con un maestro de ceremonias, una banda estable y una serie de invitados destacados, el espectáculo ofreció una fusión de jump blues, West Coast blues, swing y soul, brindando una experiencia de alto nivel, marcada por el virtuosismo de los artistas y una energía constante.

El encargado de conducir la velada fue Jay Jay Troche, quien, con un traje tornasolado que evocaba al legendario Kim Wilson, lideró a The Furiosos Club de Swing. Sin embargo, no se quedó con todo el protagonismo, ya que supo repartir el juego entre tres talentosos músicos: el saxofonista estadounidense Sax Gordon, el guitarrista brasileño Igor Prado y Ricardo Tapia, el vocalista de La Mississippi.

Igor Prado fue uno de los grandes animadores de la noche, demostrando su habilidad tanto como frontman carismático como acompañante, sin disputarle el protagonismo a los demás. Su destreza como guitarrista zurdo, con un fraseo enraizado en la tradición del blues, se evidenció en su interpretación de Prado's Special, donde incluso se adentró entre el público, improvisando y creando una conexión única.

Otro momento destacado fue cuando Prado interpretó Those Lonely Nights, de Junior "Guitar" Watson, donde su guitarra se convirtió en una extensión de su pasión y sensibilidad, cautivando a la audiencia.

Sax Gordon, presentado como la gran estrella, se integró a la sección de vientos y solo se hizo notar en sus solos o al cantar. Su sonido indomable y salvaje, que recuerda a los grandes honkers del rhythm & blues, elevó la temperatura de la sala cada vez que tomó el protagonismo.

Troche también brilló como cantante durante la primera parte del show, interpretando temas propios como Al anochecer y No me digas, además de desempeñarse como maestro de ceremonias, manteniendo el ambiente festivo en todo momento.

El final del espectáculo llegó con Ricardo Tapia, quien trajo una nueva energía al escenario. Su interpretación de If You Love Me Like You Say, de Albert Collins, y otros clásicos, encendieron aún más a la sala. Junto a Troche, compartieron una divertida versión de Presión baja, que añadió un toque de humor y teatralidad a la presentación.

El cierre reunió a todos los músicos en escena, con Gordon liderando Have Horn Will Travel, un clásico que selló una noche donde la competencia por el protagonismo fue reemplazada por una celebración colectiva. La música, la escucha atenta entre los músicos y un repertorio que priorizó el swing y la espontaneidad fueron los verdaderos protagonistas de la velada.