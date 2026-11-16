Lo que dejó el temporal del viernes en el corazón de la cuenca lechera santafesina todavía cuesta dimensionar. Miles de hectáreas quedaron afectadas por una combinación de viento, lluvia y granizo que arrasó cultivos, provocó importantes daños en la infraestructura rural y puso en jaque a numerosos establecimientos productivos.

"Es algo histórico. Yo nunca vi un fenómeno de estas características", resumió Sergio Clausen, productor tambero de Santa María Norte, en diálogo con El Campo Hoy. Su descripción refleja la magnitud de un episodio que no se concentró en una pequeña superficie, como suele suceder con algunas mangas de piedra, sino que atravesó una extensa región productiva.

El área más castigada se extiende desde las inmediaciones de Santa Clara y San Mariano hacia el norte, pasando por Sauce, San Jerónimo del Sauce, Santa María Norte, Humboldt y Colonia Nueva. Una franja que comprende campos ubicados entre San Jerónimo Norte y las cercanías de Pilar, donde el impacto fue de distinta intensidad, pero prácticamente generalizado.

En Santa María Norte, la situación fue particularmente grave. Allí se registraron más de 100 milímetros de lluvia entre los dos episodios del viernes, mientras que en localidades cercanas las precipitaciones apenas alcanzaron los 15 o 20 milímetros. Una diferencia que evidencia la concentración y la violencia del fenómeno.

"Fue la piedra, más el viento y el agua. Tuvimos molinos tirados y todos los cultivos quedaron prácticamente hasta la tierra pelada", contó Clausen.

Maíz, trigo y alfalfa: pérdidas en plena campaña

El daño productivo golpeó de lleno a los principales recursos forrajeros y agrícolas de la región. Los lotes de maíz, alfalfa y trigo sufrieron destrozos de consideración. En el caso del cereal, la tormenta llegó cuando estaba próximo a cosecharse y prometía muy buenos rendimientos.

El panorama es especialmente delicado para los tambos, que dependen de la disponibilidad de reservas y forrajes para sostener la alimentación de los rodeos.

A los cultivos destruidos se suman los daños materiales: molinos derribados, instalaciones afectadas y bolsas de silo agujereadas por el granizo. Estas últimas representan otro problema, porque el deterioro del plástico puede provocar pérdidas de calidad y pudriciones con el paso del tiempo.

La cobertura de seguros tampoco alcanza a compensar la magnitud del desastre. Clausen explicó que muchos productores aseguran determinados cultivos en función de los costos que necesitan cubrir, pero quedan numerosos componentes de la actividad sin protección.

"Si vos quisieras asegurar el 100% del capital que tenés en un campo o en un tambo, es casi imposible. Hay cultivos que no se aseguran, como la alfalfa o el maíz que va para silo. Y después están los molinos, las bolsas y todo lo demás. Cuando te toca, te deja temblando", describió.

La resiembra, una alternativa que exige nuevos recursos

A pesar de las pérdidas, existe una posibilidad de recuperación parcial. La época del año todavía permite volver a resembrar maíz y recuperar parte de los recursos forrajeros. La alfalfa, por tratarse de un cultivo perenne, tiene posibilidades de rebrotar.

Sin embargo, esa alternativa implica volver a invertir en semillas, labores, combustible y otros insumos, en un contexto en el que los márgenes de los tambos ya venían muy ajustados.

"Estamos a tiempo de volver a sembrar, pero todo eso tiene un costo extra que no estaba en el Excel. Hay que pensarlo" explicó el productor.

Frente a este escenario, los productores comenzaron a gestionar respuestas institucionales. Clausen señaló que mantienen contacto con intendentes de la región, el senador departamental y el secretario de Lechería de Santa Fe, con el objetivo de avanzar en las declaraciones de emergencia correspondientes y obtener algún tipo de asistencia estatal que permita afrontar las pérdidas.

Una tormenta que profundiza la crisis de los tambos

El desastre climático encuentra a la lechería santafesina atravesando una situación compleja. Para Clausen, el temporal no hizo más que profundizar problemas estructurales que ya estaban empujando a muchos establecimientos, especialmente los pequeños y familiares, a abandonar la actividad.

"Se siguen cerrando tambos y lamentablemente no veo que sea un fenómeno que se detenga en el corto plazo", advirtió.

El productor puso el foco en la relación entre el precio que recibe el tambero y la evolución de sus costos. Aunque reconoció que el valor de la leche medido en dólares no resulta necesariamente malo, consideró que no alcanza para compensar los aumentos de los principales componentes de la producción.

Combustible, impuestos y gastos operativos vienen presionando sobre la rentabilidad. Como ejemplo, mencionó que el precio de la leche aumentó alrededor de un 15% durante el último año, frente a una inflación interanual superior al 30%.

La consecuencia es que cada vez más productores familiares analizan cambiar de actividad. Clausen relató el caso de un colega de Santa María Norte que decidió llevar sus vacas Holando a feria para continuar con la ganadería de carne, una alternativa que hoy observa con mejores perspectivas económicas y que, además, demanda una dinámica de trabajo diferente.

"En un tambo tenés todos los días mil detalles, y ninguno es más importante que el otro. La gente más grande se va cansando y ya no lo piensa dos veces", explicó.

Sin luz desde el viernes y con las vacas bajo techo

La dimensión del temporal también se reflejó en las dificultades para recuperar los servicios básicos. En el establecimiento de Clausen estuvieron sin energía eléctrica hasta el mediodía del lunes. La caída de postes de madera, algunos ya deteriorados, complicó las tareas de reparación y dejó al tambo dependiendo de una tractoluminaria para poder ordeñar y abastecer de electricidad la vivienda.

Mientras tanto, la alimentación de los animales también debió reorganizarse. Como los lotes quedaron prácticamente destruidos, las vacas fueron encerradas y comenzaron a consumir las reservas de silo que el establecimiento tenía disponibles.

"Por suerte teníamos una reserva de bolsas de silo. Hoy están encerradas y comiendo silo porque en el campo no pueden salir a comer, quedó nada", contó.

Pese al golpe, el establecimiento continúa trabajando y produciendo leche. La decisión es seguir adelante, aunque las consecuencias económicas del temporal todavía están lejos de poder calcularse. "El productor se cae, se levanta y arranca de nuevo", expresó con impotencia.

Federico Aguer