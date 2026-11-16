FOTO: La inseguridad vuelve a preocupar a los vecinos de Nueva Córdoba.

La inseguridad vuelve a preocupar a los vecinos y comerciantes de Nueva Córdoba. En una misma semana, un delincuente robó dos locales comerciales ubicados uno al lado del otro.

El primero de los hechos ocurrió en la madrugada del martes. El ladrón rompió el vidrio de la vidriera de una peluquería e ingresó. Según el propietario, Fabio, estuvo entre 15 y 16 minutos adentro y se llevó prácticamente todo: herramientas de trabajo, productos, elementos de la vitrina y efectivo.

“Todavía estoy con la impotencia y la bronca. Una cosa es que te saquen un celular o alguna cosita, pero ver toda la peluquería vacía es terrible. Se tomaron su tiempo”, relató Fabio a Cadena 3. Las cámaras registraron a dos personas, que ya fueron identificadas. El robo se produjo en la madrugada del 11.

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El jueves, también de madrugada, el mismo delincuente atacó el local de limpieza que está justo al lado. La propietaria, Consuelo, recibió el aviso de la alarma cerca de las 5.17. Llegó casi junto con la policía y encontró el vidrio roto.

En este caso el ladrón no tuvo tanta suerte. Solo alcanzó a sacar afuera unos blister de pilas, que se le cayeron al asustarse por el sonido de la alarma. “Andaba muy perdido, no sabía dónde estaban las cosas. Gracias a la alarma no nos llevó más”, explicó Consuelo. Confirmó que se trata de la misma persona que ya había robado a los vecinos de la peluquería, siempre con el mismo método: romper el vidrio.

Informe de Jorge Mercado.