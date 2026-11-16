Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, las cotizaciones del dólar en todas sus variantes muestran un panorama complejo en la economía argentina. La cotización del dólar oficial se posiciona en 1.525 pesos para la compra y 1.575 para la venta, actualizándose a las 14:00. Este tipo de cambio, administrado por el Banco Central, es utilizado en transacciones oficiales y tiene un impacto directo en los precios de bienes y servicios.

En el mercado paralelo, el dólar blue se cotiza en 1.565 pesos para la compra y 1.585 para la venta, con una actualización reciente a las 16:59. Esta diferencia de precios, que alcanza a casi 60 pesos respecto al oficial, revela la persistente desconfianza en la moneda local y la búsqueda de resguardo contra la inflación.

Los instrumentos financieros como el dólar bolsa o dólar MEP también son considerados por los inversores. Actualmente, el dólar bolsa se encuentra en 1.582,1 para la compra y 1.584 para la venta. El dólar contado con liquidación se presenta aún más alto, con un valor de 1.679,6 para compra y 1.680,2 para venta, lo que refleja el costo de sacar divisas del país a través de formas legales.

Adicionalmente, el dólar cripto se sitúa en 1.674,32 pesos de compra y 1.678,36 pesos de venta. Este tipo de cambio se utiliza para transacciones que involucran criptomonedas, y a menudo ofrece otra alternativa para quienes buscan eludir el control cambiario.

Finalmente, con respecto a las tarjetas, el dólar tarjeta cotiza a 1.982,5 pesos para la compra y 2.047,5 para la venta. Este valor incluye impuestos adicionales aplicables a compras en moneda extranjera, lo que incrementa notablemente el costo para el consumidor.

La actual disparidad entre las diferentes cotizaciones del dólar refleja la situación económica del país, marcada por la inflación y la falta de confianza en la moneda local. Muchos argentinos se ven forzados a recurrir al dólar blue como refugio ante la incertidumbre económica, lo que alimenta la brecha cambiaria y genera más presión sobre las políticas económicas.