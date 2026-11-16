FOTO: Lourdes Fernández, de Bandana, testificará en juicio por violencia de género contra su ex pareja

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, se presentará este martes a declarar en el juicio que se sigue contra su ex pareja, Leandro García Gómez, quien enfrenta acusaciones de violencia de género en su contra, en un hecho ocurrido en el barrio porteño de Palermo a fines de octubre de 2025.

La madre de la artista, Mabel López, confirmó que su hija comenzará a testificar a partir de las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se espera la presencia de otros testigos.

Este testimonio es particularmente significativo, dado que Lourdes no presentó una denuncia formal, no es querellante en el proceso y no cuenta con la representación de un abogado durante el juicio. La madre de la cantante estará presente en el edificio judicial, aunque no podrá acceder a la sala de audiencias hasta que su hija complete su testimonio.

Leandro García Gómez se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza y en la primera audiencia optó por no declarar. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión efectiva.

A pesar de que Lourdes Fernández no inició una acción penal directa, la Cámara del Crimen ha determinado que existen elementos que indican que fue víctima de un alto riesgo, corroborando la veracidad de los hechos denunciados.

Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia también señaló que se encontraron "indicios de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia" en este caso.

Se describió la situación como un "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

La detención de García Gómez se produjo el 23 de octubre de 2025, tras una denuncia presentada por Mabel López, quien informó que no había tenido contacto con su hija durante varios días. Después de varios intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento donde se encontraba Lourdes en condiciones de vulnerabilidad, siendo hallada en una cama con signos de somnolencia.

En ese momento, el imputado fue encontrado escondido en un armario.