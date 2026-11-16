Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, expresó su enojo por la forma en que su hijo se despidió de la selección de Portugal. En las últimas horas, realizó declaraciones contundentes contra los integrantes del equipo, que incluyeron tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Aveiro afirmó que a su hijo "lo engañaron". "Por supuesto que estaba triste, yo también estoy triste", comentó sobre la despedida del delantero del conjunto nacional.

La madre de CR7 sorprendió con su reacción ante la goleada 4-1 que sufrió el equipo luso ante Dinamarca en la Nations League. "Fue una derrota y fue merecida. Y estoy contenta", declaró. En aquel partido, los jugadores llevaron una camiseta con el emblemático número 7 que Cristiano usó durante dos décadas, mientras cantaban el himno nacional. Sobre este homenaje, Aveiro opinó: "Debió ser frente a él, no sin él". También subrayó: "No fue respetado. Ni siquiera por sus compañeros".

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?????? LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO, DURÍSIMA CONTRA PORTUGAL: “La derrota contra Dinamarca estaba BIEN MERECIDA, ESTABA CONTENTA POR ELLO. El homenaje debería haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor. En la Selección, NO FUE RESPETADO, NI SIQUIERA POR SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO”. https://t.co/R6OJeDINle — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2026

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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal algunas semanas antes, a los 41 años y tras 23 años como internacional. El quíntuple Balón de Oro confirmó el final de su trayectoria con la camiseta de su país después de haber tenido un desacuerdo con el DT Jorge Jesus en la pasada fecha FIFA.

En conferencia de prensa, el entrenador de Portugal evitó confrontar con Aveiro. "Es una mujer que respeto mucho. Una madre es una madre, entiendo sus declaraciones", dijo. Además, subrayó: "No lo tuvo fácil criando a sus hijos y fue una madre ejemplar". En relación al retiro de CR7, Jesus afirmó: "Es una leyenda de Portugal. Trabajé con él un año en el Al Nassr, sé lo que es. Es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él".