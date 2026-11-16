FOTO: El equipo de Frank Kudelka entra en un tramo determinante del calendario.

Por Gonzalo Calvigioni

A una semana del próximo compromiso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s transita una breve pausa en su preparación. El plantel rojinegro tuvo dos jornadas libres, por decisión del entrenador Frank Darío Kudelka, y retomará los entrenamientos este martes con la mira puesta en el encuentro ante el conjunto platense.

De cara a ese partido, el cuerpo técnico recibió buenas noticias en relación con la recuperación de varios futbolistas. Lautaro Gianetti y Rodrigo Herrera estarán nuevamente disponibles y aparecen como alternativas para regresar al equipo titular.

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Otra novedad positiva es la situación de Matías Cóccaro, quien se entrenó con normalidad y quedó a disposición de Kudelka para el próximo compromiso. A su vez, Franco Escobar también estará disponible durante esta semana, por lo que podrá ser considerado por el entrenador.

La contracara es Bruno Cabrera, quien no llegará en condiciones para el encuentro frente al Lobo y tampoco podrá ser una alternativa para el cuerpo técnico.

Con el regreso a las prácticas previsto para este martes, Newell’s comenzará a definir la formación y evaluar las variantes disponibles para un partido en el que Kudelka podría recuperar nombres importantes en la estructura del equipo.