Maluma regresa a Argentina con su gira "Loco X Volver": entradas a la venta ya

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- Después de un tiempo alejado de los escenarios, el reconocido artista de la música latina Maluma ha confirmado su regreso a la Argentina con dos shows programados para los 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el cantante colombiano presentará en el país su nuevo espectáculo "Loco X Volver World Tour", una gira inspirada en su más reciente trabajo discográfico. Este tour, producido por Fenix Entertainment y CMN, abarcará más de 60 ciudades en América Latina, Norteamérica, Europa y África, comenzando el 5 de febrero en Bogotá, Colombia.

Las entradas para las presentaciones en Buenos Aires ya están a la venta a través del sitio oficial del Movistar Arena (movistararena.com.ar). La venta inició con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito Visa Macro, que pueden abonar en hasta nueve cuotas sin interés durante un periodo de 48 horas o hasta agotar el stock disponible.

El anuncio de la gira mundial se realizó mediante un show estilo "pop-up" en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma interpretó algunos de sus grandes éxitos, incluyendo "Hawái", "Felices Los 4" y "Según Quién".

El concepto de su último álbum, "Loco X Volver", lanzado en mayo de 2026, se centra en la idea de regresar a las raíces, reconectar con los afectos y volver a casa. Estas temáticas marcan esta nueva etapa en su carrera. La revelación del tour fue precedida por una original campaña que incluyó la instalación de carritos ambulantes típicos de Colombia en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Ciudad de México.

"Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó", comentó el artista sobre su nuevo proyecto, enfatizando que la gira es su forma de agradecer a los fanáticos. Aseguró que, sin importar a dónde lo lleve la fama, su verdadero hogar está donde se encuentra su público.