Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) – Un grupo de ocho futbolistas y un utilero del club Ferro de General Pico fue liberado tras ser detenido en la noche del domingo por un episodio de violencia que involucró al cuerpo arbitral. Los jugadores estaban en camino de regreso a La Pampa luego de pasar la noche en una comisaría de Ingeniero White, una localidad del partido de Bahía Blanca.

La detención ocurrió tras el partido en el que Ferro enfrentó a Huracán, un encuentro que finalizó con una derrota de 5-1 para el equipo pampeano. El resultado se vio marcado por un gol que generó controversia, ya que fue anotado en una posición de fuera de juego en el cuarto minuto de descuento.

El triunfo de Huracán les permitió clasificar a la quinta ronda de clasificación en la Región Bonaerense Pampeana Sur, donde buscan uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. Sin embargo, la atención se centró en el comportamiento de los jugadores de Ferro tras el gol que sentenció el partido.

Luego de un cierre marcado por una violencia injustificable, los integrantes del club recuperaron su libertad y ya se encontraban de regreso hacia su provincia. La situación se tornó tensa cuando el árbitro principal, Lautaro Paletta, convalidó el gol que generó el descontento. En respuesta, los futbolistas reaccionaron de manera agresiva, persiguiendo al árbitro y sus asistentes.

El árbitro asistente, Mauro Cejas, fue agredido físicamente, mientras el juez principal logró escapar hacia los vestuarios en medio del caos. Los jugadores y el utilero permanecieron incomunicados hasta la tarde del lunes, cuando fueron liberados.