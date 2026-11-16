Desde la Dirección Nacional de Arbitraje comandada por Federico Beligoy emitieron un fuerte comunicado con el que buscan ponerle fin a las polémicas y discusiones que se dan durante los partidos, cuando un árbitro debe recurrir a la pantalla del VAR. Así, no sólo recordaron de la existencia de la "zona de capitanes" sino que además instaron a los referís a sancionar con tarjetas a aquellos que incumplan la norma.

En el marco de la Circular 02/26, la DNA fue contundente: "Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitoreo del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión".

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Comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje, en el cual se informa sobre zona de capitanes, infracciones por conducta antideportiva y exceso verbal. ?? Detalles: https://t.co/7W5GzSOTEE https://t.co/zurjwL5IMH — AFA (@afa) November 16, 2026

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"La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral y, por tal motivo, debe ser sancionada", especificaron.

La realidad indica que la zona de capitanes fue implementada a finales de 2024 en el fútbol argentino y, mediante la misma, se buscó evitar los tumultos en torno al árbitro a la hora de tomar decisiones, sobre todo con la intervención del VAR. Sin embargo, a pesar de que fue usada en sus inicios, con el correr del tiempo se dejó de aplicar y los tumultos volvieron a evidenciarse. Ahora, la DNA comandada por Beligoy y Fernando Rapallini, busca que regrese y se aplique con contundencia.

De igual manera, el comunicado señaló "varias situaciones de sujeciones en las áreas que deben ser prevenidas por los árbitros en campo". Al respecto, la DNA señaló que "el camino preventivo siempre es la primera opción", en referencia al diálogo con los jugadores cuando se observan dichas acciones, aunque al mismo tiempo indicaron que, "ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes".