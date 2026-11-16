En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, el tenor lírico argentino Darío Volonté y su esposa, la mezzosoprano franco-yugoslava Vera Cirkovic, compartieron este lunes los detalles de su emotiva historia compartida antes de su presentación en el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba.

Con una extensa trayectoria conjunta que abarca el ámbito emocional, espiritual y profesional, la pareja repasó cómo conjugan el afecto cotidiano con las exigencias del arte lírico.

Ambos remarcaron que el secreto para mantener la armonía reside en compartir los mismos objetivos, cuidarse mutuamente en la previa de cada espectáculo y dejarse llevar por la vida con simplicidad.

Asimismo, recordaron sus presentaciones anteriores en tierras cordobesas y madrileñas, celebrando el reencuentro continuo con la audiencia.

Esta complicidad sobre el escenario refleja un camino artístico construido desde el compromiso afectivo y la entrega profesional.

Respecto al espectáculo programado en el emblemático coliseo cordobés, la dupla anticipó una propuesta que combina el virtuosismo lírico con piezas de raigambre popular.

La primera parte del concierto estará dedicada a célebres arias y fragmentos de óperas como “Tosca”, “Otelo” y “Carmen”, además del dúo de “El país de las sonrisas”, de Franz Lehár.

Para el segundo tramo, el repertorio ofrecerá canzonettas italianas como “Mattinata” e “Il giuramento”, piezas de zarzuela y dos cierres de gala preparados especialmente como sorpresa para el público.

Las interpretaciones contarán con el imponente marco sonoro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Córdoba, dirigida por el maestro Adrián Ávila Vázquez, con quien los cantantes colaboran desde hace más de dos décadas.

Por su parte, la mezzosoprano Vera Cirkovic abordó las particularidades de su formación y su vínculo entrañable con Argentina.

Nacida en Francia e hija de refugiados políticos yugoslavos —de padre serbio y madre croata—, Cirkovic reveló que decidió radicarse en el país fundamentalmente por amor a Volonté tras haber compartido elenco en una producción de “Tosca”.

En el plano técnico, la cantante destacó la versatilidad de su voz híbrida, la cual le permite alternar la proyección lírica con el uso de la voz de pecho para interpretar géneros populares, canciones francesas y obras junto a músicos como Lito Vitale.

Además, expresó su deseo de seguir explorando proyectos vinculados a las canciones tradicionales de los Balcanes y rescatar las raíces musicales de su historia familiar.

A su turno, Darío Volonté reflexionó sobre el rigor de la lírica y la singular peripecia vital que lo condujo a la música profesional.

El tenor definió al canto como un "trabajo jornalero", que exige disciplina diaria, entrenamiento constante y un cuidado minucioso del cuerpo y el descanso para conmover al oyente.

Volonté evocó, además, su vivencia como sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, una experiencia trágica que marcó su búsqueda espiritual a través del cristianismo, el budismo zen y el taoísmo.

Tras regresar del conflicto bélico, el cantante comenzó en coros de iglesia y trabajó durante años como fletero, antes de dedicarse por completo a la ópera a los 34 años, otorgándole un sentido sagrado y de gratitud a cada instante sobre el escenario.

Finalmente, los artistas compartieron el orgullo de ir incorporando paulatinamente a su hija en el universo musical y en pequeñas actuaciones compartidas, proyectando la continuidad de la pasión familiar por el arte.

Volonté y Cirkovic concluyeron la entrevista regalando un fragmento cantado a capela en los estudios de Cadena 3, desatando la conmoción de los oyentes y del equipo del programa.

Para el tenor, cada concierto representa una oportunidad de homenajear la vida, honrar la memoria de los caídos en Malvinas y celebrar el amor por la tierra argentina.

Con este trasfondo humano y artístico, la velada en el Teatro del Libertador San Martín, que comenzará a las 20, se perfila como un encuentro inolvidable donde la excelencia vocal y la emoción pura volverán a conmover a la audiencia.