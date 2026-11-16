Vélez se medirá este viernes ante Belgrano en Liniers pero comenzó la semana de cara al duelo eliminatorio ante el "Pirata" con la baja sensible confirmada de Lucas Robertone.

El "Fortín" informó mediante sus redes sociales que el mediocampista concordiense de 29 años padeció "un desgarro en el músculo sóleo con compromiso proximal del tendón de Aquiles" en el último juego de la etapa regular contra Unión en Santa Fe.

"El jugador ya se encuentra en etapa de rehabilitación, sin una fecha estimada de regreso", añadió el parte médico, pintando así un panorama incierto para Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico sobre una de las piezas de mayor peso dentro del cuadro velezano.

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???? PARTE MÉDICO Lucas Robertone sufrió ante Unión un desgarro en el músculo sóleo con compromiso proximal del tendón de Aquiles. El jugador ya se encuentra en etapa de rehabilitación, sin una fecha estimada de regreso. https://t.co/dibpz3RVpP — Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2026

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Robertone regresó al fútbol argentino a préstamo a principios de esta temporada tras seis años vistiendo la camiseta de Almería en España. Desde entonces, jugó 33 partidos oficiales, marcó dos goles y aportó otras dos asistencias en Vélez.

Cabr recordar que el equipo velezano también tendrá dos ausencias importantes, debido a que dos de sus futbolistas fueron convocados para representar a la Selección Argentina en el Mundial Sub-17.

Se trata de Simón Escobar y Juan Cruz Policella, quienes ya se encuentran en el predio de Ezeiza para comenzar la preparación del seleccionado que disputará la Copa del Mundo en Qatar.