Sialle destacó el presente de Central Córdoba: "Hace tres meses peleábamos el descenso"

Central Córdoba de Rosario se prepara para afrontar este sábado una de las paradas más importantes de la temporada. Después del empate 1-1 frente a Cañuelas, en un encuentro que incluso debió afrontar en inferioridad numérica, el Charrúa se jugará la clasificación en el partido de vuelta de cuartos de final de la segunda fase del Reducido, con el objetivo de seguir avanzando en la pelea por el ascenso.

En diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, su entrenador, Arnaldo Sialle, transmitió confianza y entusiasmo de cara al compromiso decisivo, aunque reconoció que el desgaste acumulado comienza a sentirse en un plantel que tuvo que afrontar una exigente recta final de campeonato.

“Estamos bien, con algunas bajas porque algunos muchachos se han resentido de lesiones. Es normal, porque tenemos un plantel corto y estos jugadores han tenido que disputar muchos minutos y muchos partidos. Pero, en líneas generales, estamos bien, entusiasmados y con ganas”, expresó el DT.

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Sialle también hizo referencia al esfuerzo que realizan algunos futbolistas de mayor experiencia, que llegan a esta instancia con un importante desgaste físico. En ese sentido, mencionó los casos de Neri Domínguez y Paulo Killer, quienes, pese a las dificultades propias de la edad y la exigencia de la competencia, continúan realizando un esfuerzo importante para estar a disposición del equipo.

Sin embargo, más allá de las cuestiones físicas, el entrenador puso el acento en el aspecto anímico y en la transformación que experimentó Central Córdoba durante los últimos meses. “No te olvides de que este plantel hace tres meses estaba peleando por no descender y hoy está tratando de llegar a una semifinal. El entusiasmo es grande y muy positivo”, remarcó.

Con la experiencia que le otorga su trayectoria y sus antecedentes en instancias decisivas, Sialle busca transmitir tranquilidad a sus dirigidos. El entrenador, reconocido por sus cuatro ascensos desde el Federal A, entiende que esta clase de encuentros exige algo más que un buen funcionamiento futbolístico.

“En este tipo de partidos hay algo más que lo futbolístico. La personalidad y la tranquilidad pesan mucho más que en un partido de fase regular. Tratamos de darles tranquilidad, porque han hecho un gran esfuerzo y saben que queda poco, pero hay que seguir trabajando y luchando”, explicó.

En cuanto al análisis de Cañuelas, el técnico destacó las virtudes del rival, al que definió como un equipo que lleva tiempo trabajando junto, con buen funcionamiento colectivo, jugadores de buen pie en la mitad de la cancha y delanteros interesantes.

Por eso, Sialle considera que Central Córdoba deberá administrar los tiempos y evitar que el encuentro se convierta en un intercambio permanente de ataques. “No nos conviene entrar en un golpe por golpe, porque el rival es un equipo dinámico, rápido y con transiciones muy veloces. Si entramos en esa dinámica, seguramente va a ser desfavorable para nosotros”, advirtió.

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La idea del entrenador es sostener el orden defensivo, mantener la solidaridad entre los futbolistas y esperar el momento adecuado para lastimar. “Lo que nos conviene es que el partido se haga largo y lo más tranquilo posible. La solidaridad defensiva es fundamental, pero también tenemos que tratar de jugar, animarnos y entregar todo lo que nos queda”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el equipo suele generar situaciones de peligro y que deberá mantener la paciencia durante los más de 90 minutos de juego. “Hay que estar tranquilos, defender bien y saber que en cualquier momento se nos puede dar”, señaló.

La revancha tendrá un carácter decisivo, ya que Central Córdoba sabe que solamente le sirve ganar, ya sea durante el tiempo reglamentario o mediante una definición por penales. “Estamos decididos a eso. Sabemos que después, si pasamos, habrá tiempo para descansar y recuperarse”, afirmó Sialle.