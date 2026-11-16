Argentina se enfrentará a Costa Rica este martes en el Estadio Mario Alberto Kempes, con el inicio del partido programado para las 20 horas. La Policía de Córdoba ha dado a conocer el operativo de seguridad diseñado para asegurar un ingreso ordenado, el desarrollo del evento y la salida de los asistentes.

En un comunicado difundido a través de "X", la fuerza de seguridad local anunció que se implementará un significativo despliegue de seguridad, donde personal policial de diversas áreas estará presente en los alrededores del estadio y en los principales accesos, llevando a cabo controles preventivos y la identificación de los espectadores.

La Policía destacó que es fundamental que los hinchas que asistan al partido tengan en cuenta ciertos aspectos relevantes. La apertura de puertas se llevará a cabo a las 17 horas. Los accesos se dividirán de la siguiente manera: para la platea Ardiles, el ingreso será por el portón N.º 1; para la popular Willington, por el portón N.º 2; para la platea Gasparini, por el portón N.º 4; y para la popular Artime, por el portón N.º 1 BIS. Es importante señalar que el ingreso será solo con entrada física y la presentación del DNI como parte del programa de control llamado Tribuna Segura.

Respecto a los estacionamientos habilitados, estarán disponibles varias opciones: Parque del Kempes, Centro de Convenciones, Playa Norte, Playa Sur, Playa Montes de Pacheco, Parking del Kempes (1 a 4) y Rotonda Central.

Además, se informó que se dispondrán colectivos para los asistentes, con salida desde Plaza Héroes de Malvinas a las 18:00 horas.

Por último, se comunicó que se permitirá únicamente el ingreso con camisetas y elementos representativos de la Selección Argentina. Queda estrictamente prohibido el acceso con indumentaria de otros clubes, banderas, pirotecnia, sustancias prohibidas y objetos cortopunzantes.