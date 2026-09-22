Más de 120 pozos en dos cuadras: la desesperación de los vecinos de barrio Avenida
Habitantes del sector cercano a Ruta 20 denunciaron el severo deterioro de las calles y el abandono de la plaza principal. "Las calles están detonadas", afirmaron durante la cobertura.
22/09/2026 | 09:42Redacción Cadena 3
FOTO: 120 pozos en dos cuadras.
FOTO: 120 pozos en dos cuadras.
FOTO: 120 pozos en dos cuadras.
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Audio. Vecinos del barrio Avenida de Córdoba reclaman por el mal estado de las calles y plazas
Cadena 3
Vecinos de barrio Avenida, en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba, manifestaron su malestar por el estado crítico de la calzada y la falta de mantenimiento en el espacio público.
El reclamo se concentra a metros de la avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta 20), en un sector de alta circulación vehicular por la presencia del colegio Jesús María.
Las calles Haedo, Sipe Sipe y Héctor Paniza, entre la altura del 1.500 y 1.600, presentan un deterioro estructural que dificulta el tránsito diario. Un habitante del sector cuantificó la dimensión del problema en el tramo afectado: "Son más de 120 pozos en una manzana chica. Hace seis meses repararon la entrada, pero fueron dos pozos grandes y el resto quedó. Es imposible de transitar".
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A la problemática vial se suma el estado de la plaza ubicada en la intersección de Paniza y Haedo.
Según relataron los frentistas, el espacio verde presenta suciedad, mobiliario oxidado y obras inconclusas en las veredas. "Las calles están detonadas, los pozos son gigantes y no se pueden esquivar porque se llena de autos de las dos manos por la salida del colegio", señaló Guadalupe, vecina del barrio.
Asimismo, la residente advirtió sobre el peligro latente en el sector: "Esta calle en cualquier momento genera un cráter gigantesco. La ciclovía está toda rota, los tachos caídos y no hay mantenimiento".
Los frentistas solicitaron una respuesta urgente a las autoridades municipales para la repavimentación de la zona y la puesta en valor de la plaza.
Lectura rápida
1. ¿Qué reclaman los vecinos de barrio Avenida?
Los vecinos de barrio Avenida reclaman por el estado crítico de la calzada y la falta de mantenimiento en el espacio público.
2. ¿Quiénes están afectados por esta situación?
Los habitantes de barrio Avenida y los usuarios del colegio Jesús María están afectados por el deterioro de las calles.
3. ¿Cuándo se realizó una reparación en la zona?
Hace seis meses se reparó la entrada, pero solo se atendieron dos pozos grandes y el resto quedó sin solución.
4. ¿Dónde se localiza la problemática?
La problemática se localiza en las calles Haedo, Sipe Sipe y Héctor Paniza, y en la plaza en la intersección de Paniza y Haedo.
5. ¿Por qué solicitan los frentistas una respuesta urgente?
Los frentistas solicitan una respuesta urgente para la repavimentación de la zona y la mejora de la plaza debido a la situación crítica del espacio público.