Pep Guardiola podría reemplazar a un entrenador argentino en una selección

En las últimas horas, el nombre de Pep Guardiola volvió a estar en el centro de la escena del fútbol internacional. Ante la posible salida de Mauricio Pochettino al Manchester United, el entrenador español se posicionó como el principal candidato para sucederlo en la selección de Estados Unidos.

La información surgió a través del medio The Athletic, que aseguró que el exentrenador del Manchester City ya había sido analizado internamente y que la intención de la dirigencia estadounidense era iniciar contactos para conocer su disposición a asumir el proyecto.

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La posible salida de Pochettino tomó fuerza después de que el Manchester United avanzara en las negociaciones para contratarlo como reemplazante de Michael Carrick. El argentino había renovado su vínculo con la selección estadounidense en agosto pasado, con un contrato que lo proyectaba hasta el Mundial 2030, pero el llamado de los Red Devils podría cambiarlo todo. En caso de concretarse su partida, Estados Unidos debería resolver quién estaría al frente del equipo en el próximo ciclo mundialista.

El interés de Estados Unidos por Guardiola no era algo nuevo. La dirigencia estadounidense ya había evaluado su contratación después del Mundial de Qatar 2022 y volvió a considerar su nombre durante la búsqueda del sucesor de Gregg Berhalter en 2024. En aquella oportunidad, Guardiola y el alemán Jürgen Klopp aparecieron entre las principales alternativas, pero finalmente se inclinó por Pochettino para conducir a una generación de futbolistas que tenía como gran objetivo hacer un buen papel en la última Copa del Mundo que lo tuvo como anfitrión.

Guardiola cuenta con un vínculo especial con Estados Unidos. Después de su salida del Barcelona en 2012, pasó un año en Nueva York junto a su familia. Además, en distintas oportunidades había destacado el potencial del fútbol estadounidense y las posibilidades de desarrollar un proyecto a largo plazo. "Estados Unidos es fascinante para intentar construir un proyecto durante muchos años y poder llevar a la selección nacional al siguiente nivel", había expresado el entrenador cuando fue consultado sobre la posibilidad de dirigir al seleccionado.

Guardiola dejó el Manchester City al finalizar la temporada 2025/26, después de una década en el club inglés, con la intención de tomarse un descanso y dedicar más tiempo a su familia. Esa decisión también explicaba por qué había rechazado anteriormente la posibilidad de dirigir a la selección de Italia, argumentando que necesitaba un año sabático. Por ahora, la salida de Pochettino era la condición que podría activar formalmente la búsqueda. Si el argentino terminaba en Manchester United, Estados Unidos intentaría dar un golpe de efecto con Guardiola.