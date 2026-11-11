Mauricio Pochettino se perfila como nuevo entrenador del Manchester United tras acuerdo inicial

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) – El director técnico argentino Mauricio Pochettino, que actualmente dirige a la Selección de Estados Unidos, ha llegado a un principio de acuerdo para asumir el cargo de entrenador del Manchester United.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador aún se encuentra en su puesto con el equipo estadounidense, donde dirigió el entrenamiento de este miércoles. Se prevé que viaje a Inglaterra una vez finalizada la actual fecha FIFA.

Además, se anticipa que este jueves se oficializará la salida de Michael Carrick, aunque hasta el momento no se le ha comunicado formalmente sobre su desvinculación del club.

Tras dos años, Pochettino está listo para regresar a la Premier League con una oferta para liderar al Manchester United, que atraviesa una crisis en el fútbol local. El equipo solo ha conseguido una victoria en los últimos diez partidos, posicionándose en el decimoctavo lugar de la tabla, en zona de descenso.

A pesar de su situación complicada en la liga, el club sigue en la UEFA Champions League, donde ha acumulado seis puntos en cuatro partidos y se encuentra en zona de clasificación a los playoffs. Sin embargo, la continuidad de Carrick al mando parece incierta tras una serie de reuniones internas.

Desde la dirigencia de los "Red Devils" ven a Pochettino como el candidato principal para el puesto, habiendo alcanzado ya un acuerdo verbal. No obstante, el club deberá abonar una considerable suma, ya que el entrenador tiene una cláusula de salida de aproximadamente 12 millones de dólares en su contrato con la federación estadounidense.

Si se concreta su regreso a la Premier League, Pochettino concluirá su primera etapa como técnico de selecciones, tras haber dirigido 35 partidos con la selección estadounidense y alcanzar los octavos de final en el último Mundial.

En caso de confirmarse, Pochettino disputará su décima temporada en la máxima categoría del fútbol inglés, tras haber estado dos años en Southampton, seis en Tottenham y uno en Chelsea.