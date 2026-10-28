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No habrá fútbol de Liga Cordobesa el fin de semana de la visita del Papa

Así lo confirmó la casa madre del fútbol cordobés en un comunicado.

28/10/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

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La Liga Cordobesa de Fútbol informó que no habrá ningún tipo de actividad durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. La decisión se tomó a partir de la recomendación de los organismos de seguridad, en el marco de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El parate en la LCF será total y abarcará a Primera, Reserva e Inferiores, tanto en la rama masculina como femenina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La gira del papa por el país será del 8 al 11 de noviembre, y en Córdoba estará específicamente el martes 10 de noviembre.

En su paso por la ciudad, por la mañana brindará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, luego hará un recorrido en el papa móvil por las calles del centro y cerrará con un encuentro pastoral en la Catedral.

Recordemos que el lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, mientras que el martes 10 será feriado local en todo Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué actividad se suspende? No habrá actividad en la Liga Cordobesa de Fútbol durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

¿Quién es el motivo de la suspensión? La suspensión se debe a la llegada del papa León XIV a la Argentina.

¿Cuándo estará el papa en Córdoba? El papa estará en Córdoba el martes 10 de noviembre.

¿Qué eventos realizará el papa en Córdoba? Brindará una misa en la Escuela de Aviación Militar, recorrerá en papa móvil y tendrá un encuentro en la Catedral.

¿Qué feriados se establecieron? El lunes 9 de noviembre es feriado nacional y el martes 10 es feriado local en Córdoba.

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