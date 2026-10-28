No habrá fútbol de Liga Cordobesa el fin de semana de la visita del Papa

La Liga Cordobesa de Fútbol informó que no habrá ningún tipo de actividad durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. La decisión se tomó a partir de la recomendación de los organismos de seguridad, en el marco de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El parate en la LCF será total y abarcará a Primera, Reserva e Inferiores, tanto en la rama masculina como femenina.

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?? Tras la reunión de Comité Ejecutivo de este martes , la Liga Cordobesa de Fútbol informa que no habrá partidos programados durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, con motivo de la visita del Papa León XIV. ? La decisión alcanza a todas las categorías y divisiones https://t.co/RSPgBC2p0Q — LCF (@LCF_Oficial) October 28, 2026

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La gira del papa por el país será del 8 al 11 de noviembre, y en Córdoba estará específicamente el martes 10 de noviembre.

En su paso por la ciudad, por la mañana brindará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, luego hará un recorrido en el papa móvil por las calles del centro y cerrará con un encuentro pastoral en la Catedral.

Recordemos que el lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, mientras que el martes 10 será feriado local en todo Córdoba.