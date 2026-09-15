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Es oficial: la selección argentina jugará un amistoso en Córdoba y dos en el "Monumental"

Lo confirmó la AFA, en el marco de la Fecha FIFA. "La Scaloneta" enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el Kempes. En cancha de River recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 del mes próximo.

15/09/2026 | 14:13Redacción Cadena 3

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El Kempes deberá tener el aforo a la mitad

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El equipo de Scaloni volverá a jugar en su tierra tras el subcampeonato mundial.

FOTO: El equipo de Scaloni volverá a jugar en su tierra tras el subcampeonato mundial.

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La selección argentina jugará un amistoso en Córdoba y dos en el estadio Monumental durante la próxima Fecha FIFA, según confirmó oficialmente la AFA este martes.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, la "Albiceleste" se trasladará a Buenos Aires para disputar los otros dos encuentros en cancha de River: recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6 del mismo mes.

Lectura rápida

1. ¿Qué amistosos jugará la selección argentina?

La selección argentina jugará un amistoso en Córdoba y dos en el estadio Monumental.

2. ¿Quién dirige al equipo argentino?

El equipo está dirigido por Lionel Scaloni.

3. ¿Cuándo jugará Argentina contra Bolivia?

Argentina jugará contra Bolivia el 30 de septiembre.

4. ¿Dónde se llevarán a cabo los partidos en Buenos Aires?

Los partidos en Buenos Aires se llevarán a cabo en la cancha de River.

5. ¿Cuáles son los otros dos equipos que enfrentará Argentina?

Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre.

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