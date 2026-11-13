Desgarros en el fútbol: "Cada grupo muscular tiene gestos técnicos que lo condenan"

En diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, como ya es costumbre cada jueves, el profesor Guido Pérez desmenuzó las lesiones musculares más frecuentes en el fútbol profesional, el impacto de la carga física en el fútbol argentino y cómo la constitución genética de cada jugador condiciona su recuperación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las lesiones musculares son moneda corriente en el fútbol profesional y, según explicó el profesor, las más comunes son las de los isquiotibiales, ubicados en la parte posterior de la pierna. "El isquio es el que más sufre en las carreras veloces", señaló, y recordó que incluso Usain Bolt padeció una lesión en el posterior durante sus últimas competencias.

En tanto, las lesiones de gemelos y sóleo son las más dolorosas: "Es el más difícil de recuperar y el más cruento al momento de tener que hacer la rehabilitación", advirtió, y mencionó el caso de Christian Bale, a quien el "bendito sóleo" le jugó malas pasadas durante su paso por el Real Madrid.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pérez subrayó que cada grupo muscular tiene gestos técnicos que lo exponen. Los aductores sufren con los desplazamientos laterales y pueden derivar en pubialgia; el cuádriceps se castiga en las jugadas explosivas; los isquios en las carreras veloces y la fatiga al final del partido; y los gemelos en los saltos y las arrancadas tras el cabeceo. También explicó que un tacazo hacia atrás involucra al posterior, como le ocurrió a Lo Celso en el Mundial 2022. "Cada músculo tiene gestos técnicos en el fútbol que lo condenan a poder parecer lesiones", afirmó.

El especialista desmitificó la idea de que el desgarro es sinónimo de un error del preparador físico. "No se ve venir el problema porque hoy no entrenaste, bajas las cargas", explicó, y señaló que los entrenamientos deben exigir al máximo para que el jugador se supere. "Las capacidades se superan en los límites", sostuvo.

Además, mencionó la competencia interna dentro del plantel como un factor que empuja a los futbolistas a esforzarse al 100% para mostrarse al técnico. En ese marco, consideró que los preparadores físicos están "puestos en una situación bastante fea" y, en muchos casos, sin merecerlo.

En cuanto a la planificación, Pérez cuestionó la falta de previsibilidad del calendario argentino frente a la organización europea: "Uno en Europa sabe cuándo se va a jugar cada uno de los 55 partidos que tienen en el año... y acá te los van cambiando todas las semanas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También destacó la carga física del fútbol local, que calificó de "infernal" comparada con otras ligas. Sobre la Champions League actual, criticó su ritmo: "Es un cumpleañito físicamente, van y vienen... nadie marca, nadie se roza, nadie se agarra", y contrastó con la dureza del fútbol argentino: "Acá te parten la rodilla a los cinco metros de que arrancaste".

La genética ocupa un lugar central en su análisis. El especialista en preparación física recurrió al ayurveda para explicar que existen tres naturalezas: una más propensa a las lesiones musculares, otra a los problemas ligamentarios y otra a los óseos. "Los bata, los finitos y longilíneos o muy chiquititos y menuditos son los más propensos a las lesiones musculares", detalló, y citó a Di María y al "Flaco" López como ejemplos de jugadores longilíneos más expuestos. Por eso, recomendó dar diferentes pausas según la naturaleza de cada jugador en las mismas series de entrenamiento: "A los que son más propensos a las lesiones musculares vos le das un poquito más de descanso".

Sobre los problemas alimenticios en la infancia, consideró que hoy son pocos los casos que llegan al profesionalismo con esa carga, porque "los toman tan de chiquitito que lo corrigen". Sin embargo, fue crítico con la formación en las divisiones inferiores: "Matan por jugar y ganarse un lugar... importa más el resultado que la formación", afirmó.

En ese sentido, lamentó que enseñar a golpear con las dos piernas —algo que se aprende entre los 8 y los 12 años— quede en segundo plano frente a la necesidad de ganar el partido del domingo.