Tragedia en Los Ángeles: Eliana Moreno, periodista de NBC4, muere en accidente de helicóptero

FOTO: Quién era Eliana Moreno, la periodista que murió cubriendo un accidente de tránsito

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Un trágico accidente aéreo ocurrido en el barrio de Chatsworth, Los Ángeles, dejó este martes tres víctimas fatales, entre ellas Eliana Moreno, una destacada periodista que trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, según informaron las autoridades locales. El helicóptero en el que se trasladaba se estrelló mientras se dirigía a cubrir un accidente de tránsito.

El accidente se produjo en el bloque 9100 de North Mason Avenue, alrededor de las 19:00. El helicóptero cayó y se estrelló contra dos locales comerciales, lo que provocó un incendio. Además de Moreno, el piloto, George Marciniw, y una tercera persona que se encontraba en tierra también perdieron la vida.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a información que indica que Moreno y Marciniw trabajaban juntos desde 2023, y estaban en camino para cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido en la zona horas antes. Este trágico evento ha dejado una profunda tristeza en la comunidad periodística y entre sus colegas.

Eliana Moreno, conocida en redes sociales como "Eli in the Heli", se había graduado en 2010 en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman. Desde ese año, se unió al equipo aéreo de Angel City Air, donde durante 16 años se dedicó a realizar coberturas periodísticas sobre incendios, persecuciones y accidentes, llegando a audiencias en inglés y español.

Ambas cadenas de noticias, NBC4 y Telemundo 52, emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida de sus colegas, destacando su dedicación y compromiso con el periodismo.